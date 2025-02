Palestino se ha ido consolidando como un gran equipo en el fútbol chileno. Constantemente es protagonista del torneo nacional, juega copas internacionales y tiene una cantera de la que emergen muchos futbolistas.

Su entrenador, el DT Lucas Bovaglio, se encuentra maravillado en el elenco de La Cisterna. Y en una entrevista concedida a Raíces Árabes, así lo hizo saber.

“Mal no le fue al club. Pero si analizas lo que hizo Colo Colo, la U o Católica que formó un equipo importante en este mercado, no podemos hacer eso. Tenemos otros recursos y con eso competimos, mal no lo hace la institución”, señaló.

Luego confesó su sentir personal. “Estamos muy cómodos en el club, muy contentos, nos hicieron sentir como parte de la familia. Es un club muy familiar, de vínculos, de dirigentes cercanos. De resolver necesidades, contamos con las herramientas para trabajar”, indicó el DT tetracolor.

Bovaglio habló de su realidad en Palestino y está muy cómodo

Palestino a las puertas de un estadio con luz

Desde que se inauguró el Municipal de La Cisterna a fines de la década de los 80, el recinto no ha contado con luz artificial, lo que complica en la programación de los partidos del Tino.

Algo que cambiará luego según Bovaglio. “Nos gusta ver como el club sigue creciendo en detalles pequeños y otros más grandes, como va a ser dentro de poco ver el estadio iluminado. Está bueno que crezca tanto en lo deportivo como en la infraestructura”, comentó.

El orgullo de Bovaglio de representar a Palestino

Bovaglio también señaló un tema que es tan sensible para la comunidad palestina: sacar la cara por quienes están lejos de Chile.

“Se representa a un pueblo muy especial, que defiende mucho sus colores, además que muchos palestinos lo están pasando mal y es una vía de escape este equipo”, sostuvo.

“Por eso nuestra responsabilidad es muy grande. A veces no tomamos dimensión del lugar que estamos ocupando, somos un nexo para que tengan un escape de la realidad que les toca vivir”, agregó el entrenador de los árabes.