Este viernes comienza la gran campaña de la Teletón 2024, donde habrá muchas actividades para invitar a participar y colaborar activamente durante las 27 horas de amor.

Una de las más especiales tiene como protagonista a Eliseo Salazar, quien comandará el Karting Teletón, donde participarán deportistas y famosos a toda velocidad.

“Cuando le propusimos a la Teletón hacer este karting, les encantó la idea, así que llevamos harto trabajando para que esta actividad salga excelente y se pueda contribuir en llegar a la meta, además es super motivante estar con

otros deportistas porque lo quieras o no, va a estar competitivo, uno siempre quiere ganar”, comentó Eliseo Salazar.

Entre los pilotos presentes a la actividad previa, estuvieron el ex futbolista Luis Jiménez, el atleta olímpico, Tomás González; el ex arquero de Colo Colo Marcelo “Rambo” Ramírez y el conductor de radio y televisión Daniel Fuenzalida, a quienes se sumarán el día del evento solidario Tita Ureta, Valentina Toro, Marcelo “Tobi” Vega, Carla Jara, Rodrigo “Gallina” Avilés y Verónica Bianchi.

La emoción del Karting Teletón

Uno de los que participará y también fue parte de las pruebas previas fue Luis Jiménez, el ex jugador de Palestino y la selección chilena, quien se vio bastante emocionado.

“Es la primera vez y me sorprendió positivamente, no tiene ruido, no tiene olor y vas muy rápido. A penas me invitaron di las gracias y feliz de ser parte. Chile es un país solidario, invitar a todos que pongamos un granito de arena”, comentó Jiménez.

Por su parte, el gran anfitrión del evento, Eliseo Salazar, se vio gratamente sorprendido con los primeros pilotos, donde asegura que algunos ya pintan para favoritos.

“Fue la reunion de pilotos, para decirles todos los pormenores. Estuvo el Rambo Ramírez, Tomás González, el Mago Jiménez y el Huevo Fuenzalida. El sábado de las 14 a las 17 haremos las carreras, nos probemos los buzos, los cascos y los autos. Ya hay un par de favoritos”, destacó.

Revisa el video: