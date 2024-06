Diego Rivarola, el ex delantero e ídolo de Universidad de Chile, la rompió este pasado jueves al ser noticia por su regreso al fútbol. Si bien Gokú reforzará un equipo amateur del sexto escalafón del balompié criollo, será por Copa Chile 2024 junto al club Vicente Pérez Rosales.

Rivarola se había retirado a finales de 2011 en Universidad de Chile. Casi 13 años después, con 47 años, el delantero descuelga los botines y vuelve a vestirse de corto con la camiseta del club amateur que viene de ser campeón regional de clubes 2023 y campeón de la Asociación Regional de Puerto Montt.

Vicente Pérez Rosales enfrentará a Universidad de Concepción por los octavos de final de la fase regional de la Zona Sur de Copa Chile. En conversación con BolaVip Chile, Rivarola profundizó detalles de su locura.

“Por unos amigos, a través de una Fundación, me invitaron a participar para ayudar a un club amateur, yo no les cobro nada. La idea es generar un impacto social y que los jóvenes se acerquen al deporte”, dijo Rivarola.

Apoyo de la familia y la camiseta 7 de Rivarola lista

Agregó que “tengo claro que no voy a competir al mano a mano es mas una ayuda al club, para potenciar el partido en la zona vaya gente genere ingresos”.

“Me costó decidirme un poco… ¡Tengo 47 años! Tengo claro que es muy difícil competir contra jóvenes de 22. Pero lo comenté a gente alrededor mío, mis hijos que casi no me vieron jugar y les encanto. Eso me motivó. En mi familia me empujaron”, complementó.

Rivarola llega con la 7 a Vicente Pérez Rosales.

Asimismo, Rivarola adelantó que Vicente Pérez Rosales ya le tiene reservada la camiseta con el dorsal 7 que tantas alegrías le dio a la U (¿y la del estampado de Gohan?): “está lista”. Entre risas sentencia que sinceramente espera “que no juegue” Osvaldo González en el Campanil para evitarse sus patadas.

¿Cuándo juega el Vicente Pérez Rosales de Diego Rivarola en Copa Chile?

El duelo entre Vicente Pérez Rosales y Universidad de Concepción, por los octavos de final de la fase regional de la Zona Sur de Copa Chile 2024, está programado para el sábado 15 de junio, desde las 15:00 horas, en el estadio Chinquihue.