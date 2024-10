Jorge Contreras fue un jugador insigne del fútbol chileno en la década de los 80 y 90. Tras mostrar su gran talento en Palestino emigró a España, para jugar en Las Palmas. Tras seis años en Europa, volvió a Chile y fichó en Universidad Católica.

A pesar de identificarse con los cruzados por haber estado entre 1989 y 1992, el Coke asegura que su corazón está teñido de azul, pues desde pequeño es hincha de Universidad de Chile.

“Soy hincha de la U desde chico y me duele no haber jugado ahí. En 1988 estando yo en Las Palmas, me llamaron de la U para venirme a Chile. Yo estaba listo porque andaba con ganas de retornar”, contó hace un tiempo el ex volante.

El problema es que en la U “me dijeron que como estaban con problemas económicos en el club, yo tenía que hacerme contratos y qué se yo. Al final, me quedé un año más en Las Palmas”.

La hinchada de Colo Colo es la mejor

Contreras, luego de su paso por Católica donde sólo pudo ser campeón de Copa Chile, arribó a Colo Colo en 1993 y ahí pudo ganar el único Campeonato Nacional de su carrera, en un torneo donde fue fundamental para Mirko Jozic.

Quizás por eso, es que en charla con Redgol es que admite que la hinchada del Cacique es mejor que la de la U, más allá de ser confeso admirador del Bulla.

“Definitivamente creo que la de Colo Colo es la mejor hinchada de Chile. Es que es el equipo más popular de Chile, tiene mayoría en eso”, confesó el Coke.

Asegura también que “de repente no se portan muy bien, pero como hinchada es una que supera a cualquiera”.