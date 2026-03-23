Campeonato Nacional: 139 colleras van por la gloria en la máxima prueba del rodeo

Con la presencia de las mejores colleras del país y un programa que pone el foco en el semillero y la tradición, la Federación del Rodeo Chileno celebrará la 77ª versión del Campeonato Nacional de Rodeo, evento que se extenderá durante cinco jornadas de competencia.

El certamen reunirá a un total de 139 colleras, conformadas por las 132 parejas clasificadas en los tres Clasificatorios Zonales de la temporada, los actuales Campeones y Vicecampeones Nacionales de 2025, los ganadores de la Final de Rodeo para Criadores e invitados especiales de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Norte Grande y Magallanes. El detalle completo de los jinetes y colleras participantes puede ser consultado en el sitio oficial https://clasificatorios.ferochi.cl/nacional.html.

Voz de los Campeones

Gustavo Valdebenito, tres veces campeón nacional (Criadero Peleco), detalló la preparación: “Nos estamos preparando bien, trabajando de buena forma para que los caballos lleguen de la mejor manera. Los campeones, Mamo y Messi, no han corrido este año; en Rancagua los vamos a pasar en una o dos series y esperamos que anden bien. Uno propone y Dios dispone”.

Por su parte, Felipe Garcés expresó su entusiasmo: “Vamos con hartas ganas y mucha fe. Rancagua siempre es bravo y estará muy competitivo porque hay colleras muy buenas, excelentes caballos y jinetes. El equipo está haciendo lo máximo para representar bien al criadero y ojalá se vayan dando los resultados”.

Los actuales campeones, Felipe Garcés y Gustavo Valdebenito, buscan retener el título ante otras 138 colleras.

Una propuesta completa



El presidente de Ferochi, Alfredo Moreno Echeverría, destacó la magnitud de esta edición: “Año a año el Campeonato Nacional es la fiesta de toda la familia corralera y de la chilenidad. Nos estamos preparando para que este 2026 sea nuevamente un lugar de encuentro. Al sumar el Rodeo, la Cueca Huasa y el Nacional Escolar, presentamos una propuesta muy completa que el público podrá disfrutar a plenitud durante cinco días”.

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A esta oferta deportiva se suma una variada agenda cultural y gastronómica que incluye el 4° Campeonato Nacional de Cueca Huasa, la Muestra de Oficios Patrimoniales, el Rancagua Grill Festival y la Expo Agro, convirtiendo al recinto en un epicentro de tradiciones y tecnología agrícola.

Hitos de la Versión 2026



• Final Nacional Escolar: Por primera vez, la definición del máximo título escolar abrirá la jornada inaugural este miércoles 25.

• Participación Femenina: Esta versión marca un precedente con tres mujeres en competencia simultánea: Monserrat Leiva, María Laura Carvajal e Isabel Millanao. El hito consolida el camino abierto por Michelle Recart (2012), Valentina Hernández (2022), Yeny Troncoso e Isabel Millanao (2024), y Andrea Hueicha (2025).

• Serie Potros: Se disputará el jueves a las 17:00 horas, tras la inauguración oficial.

PROGRAMA OFICIAL DE COMPETENCIA (DETALLADO)

Miércoles 25 de marzo (08:00 hrs – Horario continuado)

• Serie Promocional Femenina.

• Final Movimiento a la Rienda Menores (Femenino y Masculino).

• Serie Promocional Caballito de Palo.

• Final Nacional Escolar.

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Jueves 26 de marzo

• 08:00 hrs: Serie Criaderos.

• A continuación: Serie Yeguas.

• 17:00 hrs: Ceremonia de Inauguración 77° Champion de Chile.

• A continuación: Serie Potros.

Viernes 27 de marzo (08:00 hrs – Horario continuado)

• Serie Mixta.

• Serie Caballos.

• Bloque Cultural: Cuecazo Tradicional (Medialuna Monumental).

• Primera Serie Libre A.

Sábado 28 de marzo (08:00 hrs – Horario continuado)

• Primera Serie Libre B.

• Segunda Serie Libre A.

Domingo 29 de marzo

• 08:00 hrs: Segunda Serie Libre B.

• 12:00 hrs: Final Movimiento a la Rienda Adultos (Femenino y Masculino).

• 15:00 hrs: Ceremonia previa Gran Final.

• 15:30 hrs: Serie de Campeones: Gran Final del 77° Campeonato Nacional de Rodeo.

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INFORMACIÓN, TRANSMISIÓN Y ENTRADAS

Toda la información oficial, noticias y resultados minuto a minuto la puedes encontrar en www.caballoyrodeo.cl.