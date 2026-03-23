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Chile

Campeonato Nacional: 139 colleras van por la gloria en la máxima prueba del rodeo

El 77° Champion de Chile se disputa desde este miércoles y hasta el domingo 29 de marzo en la Medialuna Monumental "Gonzalo Vial Vial".

Por Cristián Fajardo C.

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Una de las novedades es la disputa de la Final Nacional Escolar, que abrirá la nueva versión de "El Chileno", mientras que el jueves se corre la Serie Potros
Una de las novedades es la disputa de la Final Nacional Escolar, que abrirá la nueva versión de "El Chileno", mientras que el jueves se corre la Serie Potros

Con la presencia de las mejores colleras del país y un programa que pone el foco en el semillero y la tradición, la Federación del Rodeo Chileno celebrará la 77ª versión del Campeonato Nacional de Rodeo, evento que se extenderá durante cinco jornadas de competencia.

El certamen reunirá a un total de 139 colleras, conformadas por las 132 parejas clasificadas en los tres Clasificatorios Zonales de la temporada, los actuales Campeones y Vicecampeones Nacionales de 2025, los ganadores de la Final de Rodeo para Criadores e invitados especiales de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Norte Grande y Magallanes. El detalle completo de los jinetes y colleras participantes puede ser consultado en el sitio oficial https://clasificatorios.ferochi.cl/nacional.html.

Voz de los Campeones

Gustavo Valdebenito, tres veces campeón nacional (Criadero Peleco), detalló la preparación: “Nos estamos preparando bien, trabajando de buena forma para que los caballos lleguen de la mejor manera. Los campeones, Mamo y Messi, no han corrido este año; en Rancagua los vamos a pasar en una o dos series y esperamos que anden bien. Uno propone y Dios dispone”.

Por su parte, Felipe Garcés expresó su entusiasmo: “Vamos con hartas ganas y mucha fe. Rancagua siempre es bravo y estará muy competitivo porque hay colleras muy buenas, excelentes caballos y jinetes. El equipo está haciendo lo máximo para representar bien al criadero y ojalá se vayan dando los resultados”.

Los actuales campeones, Felipe Garcés y Gustavo Valdebenito, buscan retener el título ante otras 138 colleras.

Los actuales campeones, Felipe Garcés y Gustavo Valdebenito, buscan retener el título ante otras 138 colleras.

Una propuesta completa


El presidente de Ferochi, Alfredo Moreno Echeverría, destacó la magnitud de esta edición: “Año a año el Campeonato Nacional es la fiesta de toda la familia corralera y de la chilenidad. Nos estamos preparando para que este 2026 sea nuevamente un lugar de encuentro. Al sumar el Rodeo, la Cueca Huasa y el Nacional Escolar, presentamos una propuesta muy completa que el público podrá disfrutar a plenitud durante cinco días”.

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A esta oferta deportiva se suma una variada agenda cultural y gastronómica que incluye el 4° Campeonato Nacional de Cueca Huasa, la Muestra de Oficios Patrimoniales, el Rancagua Grill Festival y la Expo Agro, convirtiendo al recinto en un epicentro de tradiciones y tecnología agrícola.

Hitos de la Versión 2026


• Final Nacional Escolar: Por primera vez, la definición del máximo título escolar abrirá la jornada inaugural este miércoles 25.
• Participación Femenina: Esta versión marca un precedente con tres mujeres en competencia simultánea: Monserrat Leiva, María Laura Carvajal e Isabel Millanao. El hito consolida el camino abierto por Michelle Recart (2012), Valentina Hernández (2022), Yeny Troncoso e Isabel Millanao (2024), y Andrea Hueicha (2025).
• Serie Potros: Se disputará el jueves a las 17:00 horas, tras la inauguración oficial.

PROGRAMA OFICIAL DE COMPETENCIA (DETALLADO)
Miércoles 25 de marzo (08:00 hrs – Horario continuado)
• Serie Promocional Femenina.
• Final Movimiento a la Rienda Menores (Femenino y Masculino).
• Serie Promocional Caballito de Palo.
• Final Nacional Escolar.

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Jueves 26 de marzo
• 08:00 hrs: Serie Criaderos.
• A continuación: Serie Yeguas.
• 17:00 hrs: Ceremonia de Inauguración 77° Champion de Chile.
• A continuación: Serie Potros.

Viernes 27 de marzo (08:00 hrs – Horario continuado)
• Serie Mixta.
• Serie Caballos.
• Bloque Cultural: Cuecazo Tradicional (Medialuna Monumental).
• Primera Serie Libre A.

Sábado 28 de marzo (08:00 hrs – Horario continuado)
• Primera Serie Libre B.
• Segunda Serie Libre A.
Domingo 29 de marzo
• 08:00 hrs: Segunda Serie Libre B.
• 12:00 hrs: Final Movimiento a la Rienda Adultos (Femenino y Masculino).
• 15:00 hrs: Ceremonia previa Gran Final.
• 15:30 hrs: Serie de Campeones: Gran Final del 77° Campeonato Nacional de Rodeo.

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INFORMACIÓN, TRANSMISIÓN Y ENTRADAS

Toda la información oficial, noticias y resultados minuto a minuto la puedes encontrar en www.caballoyrodeo.cl.

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