Jordhy Thompson y Camila Sepúlveda volvieron a la palestra hace unos días tras ventilarse una supuesta reconciliación, donde un video los mostraba juntos en un casino de Santiago, pero ahora ella se ve envuelta en otra polémica.

Aunque ahora no está claro si al final de cuentas el controvertido parcito sigue o no siendo pareja, lo cierto es que la joven estudiante de Obstetricia ahora pelea con una página de Instagram por la filtración de un supuesto video íntimo.

Ex de Jordhy Thompson en polémica farandulera

Sepúlveda usó sus historias para compartir un duro mensaje, donde las apuntadas de hostigarla y difundir un registro con contenido sexual que sería protagonizado por ella son las cuentas @natyta.official y @malditafarandula.

“Que horrible tener que hacer esto, pero ya es demasiado el acoso que estoy

recibiendo y obvio no me quedaré callada. No entiendo cómo una mujer es capaz de hacerle esto a otra mujer“, disparó de entrada.

“Partiendo porque me pone sobrenombres por mi físico, subiendo fotos en modo sarcasmo, hasta andar enviando un supuesto video xxx de una niña que ni siquiera se parece a mí, sin su consentimiento, diciendo que soy yo, esto ya supera los niveles de maldad”, añadió.

Tras eso, Sepúlveda destaca que “lo peor de todo es que es una página y yo ya he hablado con ella, pero sigue con su obsesión. Niñas ya me han enviado que ella es quien anda difundiendo este video y es información falsa”.

“Muchas niñas me escriben siempre diciéndome que esta señora está obsesionada conmigo, ¿cómo tanto? No te conozco y el 90% de lo que subes de mi es FALSO”, agregó.

Después Camila lamenta que es “increíble la imaginación que tienes en tu cabecita para inventar cosas así, y de subir lo primero que te digan cuentas falsas jajajaja, ¿tan fome es tu vida para estar pendiente de los demás todo el tiempo?”

Sepúlveda continúa

“Me tienes bloqueada y aún así eres de las primeras en ver mis historias, y eres harto mayor que yo, hace algo productivo por tu vida en vez de estar pendiente de los demás. Decías que yo quería fama para hacer canjes, y la única que quiere fama aquí para hacer publicidad eres tú”, disparó.

“Por eso me subes todo el tiempo a tu página, para generar visitas y seguidores y así poder hacer las publicidades, señora no sea ridícula y no incite al odio”.

“Cuando pasó lo de Galee Galee (artista urbano que se quitó la vida) andabas

haciéndote la tonta con que tú y tu página no hacían ciberacoso y eso es

exactamente lo que haces conmigo y tres mujeres más”, continuó.

“Me alegro que mucha gente y muchas páginas sepan realmente que tienes un problema por ser acosadora, no te daré mas pantalla. Y por último quiero aclarar acá porque no volveré a hablar del tema porque me iré en casos legales; NO SOY YO LA DEL VIDEO, quien lo vea se puede dar cuenta que no soy yo”, concluyó.

Le responden

Desde la cuenta Maldita Farándula no se quedaron callados, y le respondieron a Camila Sepúlveda. “A quien le importe: Maldita Farándula desde su creación ha sido una página que constantemente está dando exclusivas, marcando la pauta noticiosa del chisme y replicada por muchos medios quienes nos mencionan”, lanzan de entrada.

“Durante la madrugada Camila Sepulveda hizo un sin fin de declaraciones que faltan a la verdad, tenemos todo resguardado”, continúan.

Tras eso, aclaran que “no vamos a referirnos en profundidad al tema por que

ya es noticia vieja del sábado, y ella quiere alargar esto para ver si puede seguir subiendo sus seguidores y que le lleguen más canjes”.

Y después se van con todo: “Solo diremos que si Camila no hubiese vuelto con Jordhy, si no hubiese subido fotos con él en el auto a sus historias, si no hubiese sido grabada en el casino, un espacio público, con él, nada de esto se hubiese sabido y no estaría siendo juzgada ni andaría en boca de todo Chile”.

“Lo más grave es que utilice el nombre de un cantante para victimizarse, eso es lo más bajo que puede hacer. Victimizarse y culpar a otros de tus erráticas formas de actuar”, añaden.

“Con respecto al video, jamás ha sido difundido por nosotros y de eso hay mucha gente de testigo. Victimizarse para tapar un error no es de mujercita”, cerraron.