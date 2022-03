Universidad de Chile vuelve a competir en el Campeonato Nacional luego de su bullado partido suspendido ante Unión Española. Lo hará este jueves, donde tendrá una tarea bastante compleja en el Santa Laura ante Curicó Unido, elenco que marcha en la cuarta posición y que viene de derrotar a O'Higgins por 5-0.

Una de las figuras del cuadro tortero es Yerko Leiva, volante ofensivo formado justamente en la cantera azul y que luego de una larga vuelta está siendo uno de los pilares de la escuadra que dirige Damián Muñoz.

"Muy contentos, el equipo tiene como objetivo pelear arriba porque el año pasado estuvimos sufriendo un poco. Feliz por mi momento personal y colectivo", contó en conversación con TNS Sports.

Agregó que el año pasado hubo un quiebre en su rendimiento, el que ha mantenido hasta el momento. "El segundo semestre me sentí cómodo, futbolística y físicamente. Una buena pretemporada, conociendo a los compañeros desde el comienzo, nos ha llevado a tener este buen comienzo", manifestó.

Leiva detalló que en los últimos años "he podido madurar en la cancha, en la alimentación, en tener un PF, cuidarme después de los partidos. Los métodos de recuperación igual, como las botas, el hielo después de entrenar me ha ayudado mucho. Además tomo mejores decisiones en la cancha, eso levanta mi nivel. La confianza también, del cuerpo técnico y los compañeros".

Sobre el partido con la U, contó que "queremos aprovechar este impulso de buenos resultados, se nos va a dar un lindo partido. Si hacemos las cosas que trabajamos puede ser un resultado favorable para nosotros".

Nacido en la cantera azul, entiende el mal momento que atraviesan. "En la interna cuando estuve ahí siempre queríamos afianzar el grupo, tratar de hacer oídos sordos a lo que se diga afuera. Muchos comentarios malos se dicen, lo importante es dar vuelta la página".

Además no olvida a su mentor: David Pizarro. "Me enseñó, conversábamos, tuvimos harta comunicación, fue uno de los que más me ayudó. Incluso concentrábamos juntos. No sé si somos parecidos en la cancha, estamos hablando de David Pizarro, un jugadorazo, pero somos parecidos en cuanto a que somos de buen pie, de tratar bien la pelota".