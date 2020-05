Waldo Ponce lamenta su fichaje frustrado a Ajax: "Mi representante pidió lo que valía Messi a esa edad"

Para muchos Waldo Ponce entra en el Top 10 de mejores defensores de los últimos 20 años en el fútbol chileno. Mundialista, campeón y con pasos en grandes clubes mundiales, recalcan la carrera del zaguero.

En conversación con el diario La Cuarta, el ex Universidad de Chile contó su traspaso fallido al Ajax de Holanda.

“Fui a unas pruebas en Holanda, todo muy lindo, entrené 10 días en el plantel, anduve muy bien, me jugué la vida para ingresar”, expresó el defensor, que finalmente no pudo llegar al club holandés.

Waldo Ponce culpa a su ex representante por no poder fichar en Ajax. “Se cayó por un tema de representante (Mariano Gastó), que pidió lo que valía Messi a esa edad. Nunca supe cuánta plata fue, pero fue exagerado, porque de la nada me dijeron, tienes que volver a Chile”, reveló.

Para finalizar agregó que, “hice bien las cosas, viajé solo y cuando hubo que negociar todo se derrumbó, no entiendo qué pasó, me ilusioné mucho, pero cuando este tipo llegó me mandaron para la casa. Yo me quería quedar en el Ajax, tuve la mala suerte que no se dio, aunque después me convertí en el primer chileno en jugar en la Bundesliga (Wolfsburgo, 2003), me hubiese encantado hacer carrera en Europa”.