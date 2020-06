Volante de Universidad de Concepción: “Estamos mentalizados en que volveremos a jugar el 31 de julio”

El volante de Universidad de Concepción Alejandro Camargo no ocultó su alegría por la vuelta a los entrenamientos y, además, evidenció su esperanza que el Campeonato Nacional volverá el próximo 31 de julio.

“Nosotros no veíamos la hora para volver a entrenar. El club se ajustó a los protocolos, nos hicieron la evaluación de los test PCR y todo bien”, partió mencionando en diálogo con Deportes en Agricultura.

En la misma línea, detalló las medidas de seguridad que deben realizar antes, durante y después de cada entrenamiento: “Antes e iniciar las prácticas nos realizaron los test, entrenamos en grupos en diferentes horarios, nos entregan guantes, mascarillas y alcohol gel. Además, venimos vestidos de las casas, ingresamos por un lado y salimos por otro, para no toparnos con el grupo que viene llegando. No nos podemos duchar en el club, así que solo nos cambiamos las poleras para no irnos mojados”.

El volante del campanil está ilusionado que el torneo nacional volverá en agosto. (FOTO: Agencia Uno)

“Nos ponemos a dos metros para dar un pase, se la paso a la otra punta. De cierta manera uno pierde sensibilidad, pero volver a entrenar es un paso grande que hemos dado”, agregó.

Al ser consultado si cree efectivo que el fútbol chileno vuelva el 31 de julio, señaló que “no sabemos si volvemos a jugar en ese momento, pero de todas maneras ya nos estamos preparando. Estamos mentalizados en que volveremos el 31 de julio. Si no se da y creemos que no se va a dar, será así. Igual nos estamos preparando”, sentenció.