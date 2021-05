Vidal se pasa películas con levantar la Orejona: "La Champions es un sueño que no me deja dormir"

La nueva faceta de Mauricio Pinilla en televisión está dando para mucho, debido a que es más que solamente un comentarista. En ESPN tuvo la responsabilidad de entrevistar a Arturo Vidal, su amigo de tantas batallas en la Selección Chilena y con quien logró forjar una gran relación a lo largo del tiempo.

Por lo mismo, el King se mostró muy suelto y le confesó muchas intimidades de su carrera, partiendo por la gran obsesión que tiene en esta etapa de su carrera: ganar la Champions League.

"Ese mi sueño, lucho todos los días, me esfuerzo, por eso sigo tratando de estar al cien por ciento. Necesito ganar una Champions", le confesó el formado en Colo Colo, rematando con una frase muy contundente: "Es un sueño que no me deja dormir".

Por lo mismo, es muy probable que se mantenga en el Inter de Milán para poder luchar por ese objetivo. "Salimos campeones hace dos semanas y pensar en un cambio es difícil. Estamos cómodos acá junto a Alexis, aún tiene que pasar tiempo, las vacaciones, ir a la Selección y, tras las vacaciones, miraremos el futuro. Pero ahora es difícil pensar en otro equipo", le confesó a su amigo Pinilla.

Vidal jugó el 2015 la final de la Champions con la Juventus, pero cayó ante el Barcelona. Foto: Getty.

Por lo mismo, no tiene contemplado ir a Francia, donde se especuló que Jorge Sampaoli lo tentó para poder cambiar de aire y partir al Olympique de Marsella.

"Tenemos una buena comunicación con Jorge Sampaoli, cuando se da la opción hablamos, pero de este tema no lo hicimos. Sabe que estoy en el Inter y respeta eso. Pero tenemos buena comunicación. Tú (a Pinilla) también sabes por qué lo quiero tanto, ganamos algo muy importante por Chile y queda la amistad", cerró el Rey.