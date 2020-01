Ver EN VIVO Universidad Católica vs Colo Colo por la semifinal de Copa Chile

La espera terminó para albos y cruzados. Este fin de semana volverán a ver acción de manera oficial y los hinchas del futbol podrán ver un duelo de alto nivel para el inicio del 2020 en clubes de primera al menos.

Y será con un enfrentamiento que originalmente iba a jugarse por el campeonato nacional en la semana del 18 de octubre. Finalmente no hubo más futbol y el partido que podía coronar a Católica en San Carlos de Apoquindo nunca se jugó, pero por cosas del destino Colo Colo vs Universidad Catílica será el primero de este año, eso sí, por semifinales de Copa Chile.

Los albos vienen golpeados. Luego de un semestre en que fueron segundos del campeonato nacional pero no convencieron en su juego, esperan comenzar con el pie derecho el 2020. Claro que tendrán varias bajas. A la lesión de Esteban Paredes y de otros jugadores como Matías Zaldivia, se sumó Cesar Fuentes. El refuerzo albo no fue autorizado por la ANFP para jugar este partido, ya que jugó en los rivales.

Católica por su parte quiere seguir en la senda del 2019 y celebrar su bicampeonato de manera oficial en la Copa Chile, torneo que les podría dar un segundo trofeo en una temporada de en sueño. Para este compromiso no tienen lesionados, aunque no contarán con los seleccionados Sub 23.

NOTA | Mario Salas y el duelo por Copa Chile: "Llegamos de la mejor forma"



�� https://t.co/DTyheBGVht pic.twitter.com/h1LPP4mBZC — Colo-Colo (@ColoColo) January 16, 2020

Día y hora: ¿Cuándo juegan Universidad Católica vs Colo Colo por la semifinal de Copa Chile?

El partido Universidad Católica vs Colo Colo por la semifinal de Copa Chile se jugará este sábado 18 de enero a las 18:00 horas de Chile, en el Germán Becker de Temuco.

Televisión: ¿Quién transmite el TV el duelo Universidad Católica vs Colo Colo por la semifinal de Copa Chile?

Universidad Católica vs Colo Colo por la semifinal de Copa Chile será transmitido en televisión por CDF Premium y CDF HD, en los siguientes canale según tu cableoperador:

CDF Premium

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

CDF HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿Dónde ver en vivo y por streaming Universidad Católica vs Colo Colo por la semifinal de Copa Chile?

Si buscas un link para ver en vivo y online el duelo Universidad Católica vs Colo Colo por la semifinal de Copa Chile, podrás hacerlo en Estadio CDF.