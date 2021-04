Pablo Galdames y el drama de Benjamín tras ser "cortado" en Unión Española: "Ver llorar a mi hijo es fuerte"

Unión Española tuvo un mal arranque en el Campeonato Nacional, lo que se vio reflejado este sábado, ya que Deportes Melipilla la venció por 2-0 en el estadio Santa Laura.

Los hispanos, incluso, se dieron el lujo de perder a un jugador titular, porque la dirigencia del elenco rojo le pidió sacar del equipo a Benjamín Galdames, debido a que aún no pueden cerrar la renovación del contrato del talentoso volante.

El padre del mediocampista, Pablo Galdames, conversó con RedGol para explicar en profundidad la situación por la que vive el menor de sus hijos.

"Me sorprende, y me sorprende mucho, porque yo el día jueves había estado en la oficina de Luis Baquedano (gerente deportivo) hablando de forma personal con él, porque ellos de alguna forma querían apurar la renovación de Benjamín, y nosotros le pedimos una semana de tiempo, pensando que Leo (Rodríguez, su representante) está en Estados Unidos y vuelve la semana próxima, y cuando se hace una renovación de contratos hay cláusulas, hay bonos, hay un montón de cosas que hay que analizar primero con el jugador, y no quisimos molestar a Benjamín porque supuestamente iba a jugar, situación que incluso lo dijo el entrenador, entonces quisimos esperar que pasara el partido para hablar de plata", partió diciendo el seleccionado nacional.

"Pedimos una semana de plazo, Baquedano accedió, me pidió que le mandara un correo, para reenviarlo a Jorge (Segovia, dueño de Unión Española) a España, para que él tenga la certeza y la tranquilidad de que 'tú viniste', y tuvimos una reunión personal, incluso con Leo por Zoom, hablamos los tres, para que sepa que conversamos acerca de la renovación de Benjamín… hasta ahí todo bien", agregó.

Unión perdió ante Melipilla - AgenciaUno

El problema



Luego, el padre de la dinastía Galdames contó que de un momento a otro la situación cambió, y el más perjudicado es Benjamín, quien pese a ser considerado por el entrenador Jorge Pellicer para su equipo titular, ni siquiera pudo ir a la banca.

"Luego Benjamín me llama en la mañana del sábado para decirme que lo sacaron de la citación. Nosotros quedamos para adentro, no entendimos la decisión, más teniendo en cuenta que el día anterior con Luis nos habíamos dado un abrazo, él me respondió el correo que envié el jueves en la noche, diciendo que está agradecido por la disposición para renovar el contrato de Benjamín Galdames. La verdad no entiendo nada", contó.

"Me duele mucho, porque ver llorar a mi hijo es fuerte. Benjamín es un chico que ama el club, ama el fútbol, tiene 20 años y le ha dedicado 12 a la institución. Es un ejemplo a seguir, es un ejemplo para sus compañeros, fue capitán en todas sus categorías, es un chico muy identificado con el club, nosotros nunca dijimos que no íbamos a renovar su contrato, al contrario, nos abrimos a la posibilidad de renovarlo por los años que ellos quisieran. Ellos tomaron la decisión, de mala forma y mala manera", añadió.

Acerca de las acciones a seguir, explicó que "nosotros quedamos que íbamos a volver a conversar la próxima semana, pero yo no sé lo que estarán pensando ellos, no sé cuál es el siguiente paso que quieren hacer ellos, obviamente nuestra intención es que Benjamín siga el conducto regular, que vuelva, que entrene con el plantel, que siga jugando, y nosotros negociaremos el contrato de Benjamín en base a lo que creamos que es conveniente para él".