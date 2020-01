Unión Española mantiene su postura de no jugar por Copa Chile ante la U: "Lo que hace Moreno está fuera de bases"

La polémica por el cupo por el Chile 4 está lejos de terminar. Pese a que la ANFP ya programó fecha y hora para los partidos de semifinales de Copa Chile, en Unión Española se mantienen firmes en su postura de no jugar.

Los hispanos se sientes perjudicados por no recibir el cupo y amenazan con no viajar a disputar el encuentro. "Fuimos notificados, pero esto no cambia en nada la postura de Unión: no nos presentaremos, esto es ilegal. Es tan arbitrario que programan el 18 en La Serena, el 22 la final en Temuco y el 24 empieza el Campeonato Nacional", comentó a El Mercurio su gerente general, Luis Baquedano.

Además, el directivo de la Unión aseguró que oficiarán a la ANFP para saber cuáles son las reglas para estos partidos. "Pablo Aránguiz, por ejemplo, ¿jugaría por la U o por Unión? Vamos a impugnar esta programación, porque para nosotros este es otro torneo, con bases nuevas".

"Esperamos que la ANFP designe el ‘Chile 4’ en un consejo extraordinario, porque en un anterior ya se definió, con la venia de Sebastián Moreno, que el torneo y la Copa Chile 2019 se daban por terminados. Lo que hace Moreno está fuera de bases", agregó.

Finalmente, Baquedano enfatizó en que esto no es una reprogramación. "No se puede reanudar la Copa Chile, habría que modificar las bases porque es ilegal. No es que la Unión no quiera jugar, la Copa Chile 2019 se terminó y este es otro torneo".