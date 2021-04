Jorge Pellicer culpa a directiva por ausencia de Benjamín Galdames: "Trabajamos con él como titular"

Unión Española no está viviendo un buen momento a nivel futbolístico. Los hispanos recibieron un nuevo golpe este sábado, luego de caer ante Deportes Melipilla en un encuentro marcado por la ausencia y situación de Benjamín Galdames.

El delantero es uno de los fijos para Jorge Pellicer, pero ante los potros ni siquiera estuvo en la banca de suplentes. Y si bien algunos pensaban que era una decisión técnica, el propio estratega del rojo reveló que se debe a un conflicto con la directiva.

En conferencia de prensa, el entrenador de Unión Española señaló que "trabajamos toda la semana con él como titular, pero al cierre de esta recibo la instrucción a nivel de directorio que Benjamín Galdames por asuntos contractuales no puede ser citado. A partir de ahí es una respuestas que pueden dar en la plana directiva, no tengo fundamentos para responder la salida de un jugador que se instruye desde la plana mayor el no incorporarlo".

La renovación de Benjamín Galdames generó un terremoto en Unión Española. Foto: Agencia Uno

La situación inmediatamente generó un terremoto en el club, que dejó al DT sin una figura solo para presionar al jugador. "Veníamos jugando con él en cancha, estaba empapado del trabajo ofensivo del equipo y el labor defensivo. Es sorprendente lo que sucede a uno o dos días de este partido que a todas luces no se logró".

"Está claro que se echa de menos la presencia de un jugador que tenía toda la mecánica y la convicción. No cabe ninguna duda que pudo tener un bajón anímico relacionado con la imposibilidad de tener a un compañero en cancha", agregó.

Ya analizando el resultado, Pellicer fue enfático en que su continuidad no está asegurada. "Uno tiene mucho tiempo en esta actividad como para entender que esta temática la resuelva la directiva, uno sigue trabajando, sigo trabajando, habíamos dado mejor impresión en los otros partidos, mucho mejor".

Finalmente recalcó que "hoy día el equipo estuvo mucho más apagado. A partir de ahí uno siempre está en evaluación, no cuestiono eso. Los directorios de los clubes tienen toda la potestad para analizar y pensar en la continuidad de los técnicos, yo soy uno más".