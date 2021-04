Jorge Pellicer anticipa el choque ante la U: "Espero que sea un partido bisagra positivo"

Unión Española y Universidad de Chile han tenido un opaco comienzo de Campeonato Nacional 2021. Ambos equipos se reforzaron bastante y asomaban como candidatos para pelear en la parte alta de la tabla, pero los resultados no han acompañado.

Este lunes se enfrentan azules e hispanos en El Teniente de Rancagua, en un encuentro que puede determinar el futuro de Rafael Dudamel o Jorge Pellicer. El entrenador del cuadro de colonia habló este sábado en conferencia de prensa y confía en su equipo.

"Yo soy súper optimista, yo creo que lo mejor está por venir y desde ese punto de vista estamos sembrando. El partido con Melipilla fue un traspié, no pierdo la esperanza del buen trabajo y de la entrega de los jugadores", señaló el estratega.

Sobre el duelo ante los azules, el DT espera "que este lunes sea un partido bisagra positivo, que sea un resultado muy bueno para Unión Española y a partir de ahí poder mirar el futuro con más tranquilidad. Estamos muy cerca de poder encontrar la forma y el fondo que a la gente de Unión le de satisfacciones porque juega bien y gana sus partidos".

Continúa la polémica con Benjamín Galdames



Sumado el complicado momento deportivo, Unión Española protagoniza una polémica de proporciones con uno de sus canteranos. La dirigencia del elenco rojo le pidió a Pellicer que saque del equipo a Benjamín Galdames, debido a que aún no pueden cerrar la renovación del contrato del talentoso volante.

Sobre esto, el entrenador afirmó que "no se ha solucionado la situación de Benjamín Galdames. En la medida que no se solucione a nivel institucional, no puede ser convocado para el partido. Esa es la instrucción que me ha dado la dirigencia de Unión Española".