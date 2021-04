El once estelar de los cracks chilenos que vieron roto el sueño de retirarse en el equipo de sus amores

Johnny Herrera anunció su retiro y colgó los guantes tras su polémica salida de Universidad de Chile y un último año defendiendo la portería de Everton la pasada temporada 2020. Así las cosas, el ídolo de la U no pudo cumplir su sueño de dejar el fútbol vistiendo la camiseta con el Chuncho al pecho.

Pero el 25 de la U no es el único. Incluso se puede armar un once de lujo con jugadores que no pudieron cumplir su deseo de retirarse en el equipo de sus amores: Johnny Herrera; Gonzalo Fierro, Gonzalo Jara, José Rojas y Jean Beausejour; David Pizarro, Matías Fernández y Jorge Valdivia; Mauricio Pinilla, Esteban Paredes y Mark González.

Gonzalo Fierro salió mal de Colo Colo el 2018 y terminó fichando en Deportes Antofagasta y posteriormente en Deportes Colina. El lateral derecho incluso en su momento reclamó que en el Monumental “querían que yo no jugara más al fútbol”.

Otro caso es Gonzalo Jara, que en 2016 regresó de Europa para reforzar a Universidad de Chile, pero en 2018 salió del Chuncho entre críticas y terminó jugando en Estudiantes de La Plata. Posteriormente partió a México: Monarcas Morelia, Mazatlán y en la actualidad es jugador de Tijuana. El defensor manifestó que “quería retirarme en la U, en el equipo de toda mi vida”.

Todos querían que Esteban Paredes se retirara en Colo Colo, pero no. Este 2021 Visogol es jugador de Coquimbo Unido.

José Rojas otro ejemplo insigne. Dejó Universidad de Chile el 2015 como capitán y multicampeón tras casi toda una vida en una salida que dolió a los hinchas azules y al mismo Pepe. “Uno sueña en retirarse en donde te formaron. Soy lo que soy gracias a la U. Sería gratificante terminar mi carrera ahí, pero no depende de mí”, dijo el zaguero de los registros de Curicó Unido y que vistió las camisetas de Belgrano, Lorca (España), San Luis y Huachipato tras su tortuoso adiós de Universidad de Chile.

Por su parte Jean Beausejour logró cumplir su sueño de niño y jugar en la U al fichar a mediados de 2016 en los azules proveniente de Colo Colo, pero finalizada la temporada 2020 no le renovaron contrato y terminó como nuevo y actual jugador de Coquimbo Unido.

David Pizarro es un punto aparte. El mediocampista siempre fue caturro de corazón, pero tras su regreso a Santiago Wanderers, en medio de lesiones y un renacer, terminó saliendo por la ventaja del Decano en 2016. El 2017 fichó por Universidad de Chile, muy criticado en el puerto y en 2018 Pek colgó los botines aplaudido e identificado con los azules, pero tampoco cumplió su deseo de decir adiós en Playa Ancha.

Matías Fernández y Jorge Valdivia son ídolos de Colo Colo, pero ya es imposible que cuelguen sus botines en el Cacique. Tras su regreso a La Ruca en 2020, el 14 no fue considerado por Gustavo Quinteros para este 2021 y hoy es jugador de La Serena con casi 35 años. “Sé que no fui el aporte futbolístico que esperaban”, dijo el volante tras ver diluida su continuidad en los albos.

Valdivia por su parte vio un nuevo período en Colo Colo al fichar a fines de 2020 para el término de la temporada, que se alargó hasta inicios de 2021 por la pandemia del coronovirus. Sin embargo, tampoco fue considerado para el resto de este año y fichó por Unión La Calera. Claramente tampoco cumplirá su sueño de guardar la varita mágica en el Monumental.

En tanto Mauricio Pinilla tampoco pudo retirarse en la U y salió a mediados de 2018 del CDA en medio de polémica, un frustrado fichaje en Colón de Santa Fe y el siguiente despido de Universidad de Chile que llegó hasta tribunales. En 2019 llegó a Coquimbo Unido para colgar los botines con el Pirata terminada la temporada 2020.

Otro ejemplo ilustre es Esteban Paredes, que no le renovaron contrato en Colo Colo para este 2021 y el goleador histórico del fútbol chileno se convirtió en nuevo jugador de Coquimbo Unido, donde posiblemente colgará los botines a fin de año tras una carrera extraordinaria, que lo erigió como ídolo máximo del Cacique. Muchos, quizá el fútbol chileno de forma transversal, esperaban que su adiós fuera en el estadio Monumental, pero no será así.

Por último, Mark González es otro que no cumplió sueño y el retiro con la camiseta de Universidad Católica quedó en nada. El mundialista dejó la UC a fines de 2015 y posteriormente defendió a Sport Recife, Colo Colo y Magallanes, donde colgó los botines en 2018, sin lograr su regreso a San Carlos como esperaba.