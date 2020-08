Gonzalo Fierro lamenta su salida de Colo Colo: "Querían que yo no jugara más fútbol"

Gonzalo Fierro recordó su salida de Colo Colo en 2018, asegurando que aunque sólo pidió un año más de contrato, la dirigencia alba quiso forzarlo al retiro.

Entevista al ex volante de Colo Colo, Gonzalo Fierro.

En conversación con el programa Después Te Explico, el ya no tan joven pistolero reveló pasajes inéditos del momento en que salió del cacique:

"Siendo sincero, y sé que esto va a dar que hablar un poco que hablar, pero cuando fui a la reunión (con la dirigencia de Blanco y Negro), ellos querían que me quedara en el club", reveló Fierro.

Pero las condiciones que le ofrecían los albos estaban lejos de ser las que el maipucino tenía planificadas para su futuro:

"Me iban a pagar una carrera para ser técnico, para después de tener el cartón poder seguir trabajando en el club. Pero ellos querían que me retirara del fútbol, que lo hiciera ya prácticamente a partir del año siguiente. Y querían que yo no jugara más fútbol", reveló el jugador.