Sebastián Moreno y los ascensos: "Se corrigió el daño causado restituyendo la justicia deportiva"

El presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, habló en extenso tras confirmarse los ascensos de Santiago Wanderers a la Primera A y San Marcos de Arica a la Primera B, a espera de la liguilla que envíe otro equipo al fútbol de honor.

“Dijimos que la decisión del viernes pasado había causado dolor y daño. A eso nos dedicamos hoy, a corregir el daño causado. Se respetaron las bases de las competiciones y se restituyó la justicia deportiva”, dijo Moreno desde Quilin.

Agregó que “trabajamos por avanzar en la superación de estos temas, el fútbol no puede ser visto como un lugar de injusticia, nos une a todos. Han sido 50 días súper intensos. Tuvimos episodios de mucho dolor en el fútbol, como cancelar la gira de la Sub 23, que la adulta no se haya presentado en Perú, perder la final de la Libertadores, no definir nuestras competiciones en cancha. Hay una realidad nacional que supera a nuestro fútbol, ciertamente, pero nuestra misión es volver a la actividad. Que el fútbol se vuelva a jugar con tranquilidad y seriedad”.

Siguió complementando: “todo el foco estará en materias de seguridad, entendiendo que hay que entregar tranquilidad a la familia que va al estadio y prohibir el ingreso de gente que vaya con otras intenciones o a instrumentalizar este deporte”.

Respecto al financiamiento diferenciado que recibirá el Decano y el segundo equipo que ascienda, respecto a los otros clubes de la Primera A, Moreno expuso que “hay una distribución que da cuenta de un fondo de solidario determinado por los clubes de Primera A, quienes van a concurrir al financiamiento de Wandereres y el otro ascendido en enero. Hay que intentar homologar por parte de los clubes el monto. No voy a negar que no existe la igualdad económica deseada, pero los esfuerzos desplegados, donde se obtiene la unanimidad es lo importante. Debemos trabajar junto con Santiago Wanderers y el próximo equipo que suba para ver cómo somos capaces para generar recursos para sus instituciones independiente de este acuerdo solidario. Es una diferencia de 50 millones de pesos mensuales aproximadamente”.

Por último se refirió a la pugna entre Universidad de Chile, Unión Española y La Calera por el cupo a la Copa Libertadores como Chile 4.

“La Copa Chile es un torneo de la Federación, no de la ANFP. Hay que recurrir a los procesos establecidos, respetar la institucionalidad. Obtuvimos la mejor disposición de los directores ANFA para buscar una determinación. Las decisiones dejan heridos en estos momentos, pero se debe tomar una decisión lo más apegada posible a la justicia deportiva. Se dispondrá el martes en el último consejo de la Federación de este año. Estamos hablando de un campeonato con tablas y puntos, se disputó cerca del 80 por ciento. Existe una situación que no es motivada por el fútbol. La Conmebol entiende y está a la espera del Chile 4. Cuando tengamos esa información la vamos a comentar y eso será el martes”, sentenció.