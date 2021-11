Colo Colo sufrió un duro revés en su visita a Curicó Unido este domingo y encendió con todo la lucha por el título. El Cacique no pudo con los Torteros y terminaron sellando un empate sin goles que los deja empatados con Universidad Católica en la cima de la tabla de posiciones a dos fechas del final.

El equipo dirigido por Gustavo Quinteros pagó caro las ausencias de sus principales figuras y dejó en llamas la definición por el torneo. Aunque el resultado pudo ser distinto si es que se sancionaba el penal que desató la polémica en redes sociales.

Cuando corría el minuto 80', un centro al área fue a disputarse entre Jeyson Rojas y Felipe Fritz. El lateral se pegó a la espalda de su rival y, según mostraron las cámaras de las transmisión, lo tomó para evitar que llegara al balón. Tanto en la cancha como en internet, quienes miraban el duelo pidieron la pena máxima, pero el juez Roberto Tobar lo desestimó.

Con esto, se suma un nuevo capítulo a un Campeonato Nacional manchado por los malos arbitrajes en una recta final que pedía ser lo más justa posible. Así lo reflejó Rodrigo Sepúlveda, quien en el último bloque de deportes en el noticiero de Mega analizó lo ocurrido encarando con fuerza a los responsables.

"Este es un llamado serio a los árbitros de Chile, serio. A Castrilli, porque lo que le hicieron a Curicó recién de no cobrarle el penal a favor, donde Rojas le agarra el brazo a Fritz. Se lo agarra, se lo tira hacia abajo y cae dentro del área. Tobar no lo cobra y venía de frente", lanzó de entrada.

Para Sepúlveda, no existe excusa para justificar que el árbitro y la cabina no revisaran la acción. "Hay una jugada primero, donde salta a cabecear Falcón, pero la jugada estaba al lado, no me puede decir que no lo vio. Y si no lo vio, el VAR vuelve a manifestar que no existe".

El periodista fue más allá y aseguró que no solo el Cacique ha estado en la polémica. "El VAR es un chiste hoy en Chile. Si no son capaces de cobrar ese penal, no entiendo para qué están, porque acá han perjudicado a Colo Colo, a Católica y ahora a Curicó".

Finalmente recalcó que esto mancha la definición del torneo. "Hay equipos que se están peleando un título y hay equipos como Curicó que se están peleando un descenso, estas fallas no pueden existir más. Si queremos un campeonato, debe ser prístino, limpio y con cobros como corresponden".

Tras el empate en el estadio La Granja, Colo Colo comparte el liderato del Campeonato Nacional con Universidad Católica. Ambos suman 62 puntos, con dos fechas para el cierre del torneo. ¿Quién se quedará con el título?