Rodolfo González habla tras brutal falta a Cecilio Waterman: "No sabía que era de esa magnitud, era una jugada de fútbol"

El duelo entre Universidad de Concepción y Cobresal estuvo marcado por una jugada muy fuerte. Rodolfo González fue a disputar una pelota con Cecilio Waterman y terminó golpeando su talón con la planta del zapato, lo que le generó un peligroso corte en el talón.

El panameño tuvo que salir en muletas y hasta debió recibir sutura para evitar algo más grave. El defensor de los mineros habló de lo ocurrido con el CDF y señaló que no se dio cuenta. "Después me enteré de cómo había quedado el talón y me acerqué al camarín a pedirle disculpas".

"No sabía que había sido de esa magnitud, era una jugada de fútbol. Me lo tomé con tranquilidad, no iba con mala intención así que por eso me acerqué a pedirle disculpas", agregó.

Así terminó el talón de Waterman

Waterman estaba molesto y se lo hizo saber, aunque igual aceptó sus palabras. "Si, hablamos después del partido y pedí disculpas, que solo fue fútbol, no soy mala leche. Tengo pocas rojas en mi carrera, no me expulsan como de 2012. Me dio la mano y me recibió las disculpas, aunque un poco molesto".