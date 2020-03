Roberto Gutiérrez y el presente de O'Higgins: "Hasta el momento no hemos estado a la altura al empezar de esa manera"

Roberto Gutiérrez dejó atrás sus años en Palestino y comenzó una nueva etapa en O'Higgins de Rancagua, de ellos habló con el portal de la ANFP.

"Me he sentido bien, la gente se ha portado muy bien conmigo, tanto la gente que trabaja en el club, los hinchas y mis compañeros. Es una institución que tiene todo para desarrollarte de la mejor manera en lo futbolístico", aseguró el Pájaro.

El goleador es autocrítico y cuenta que la campaña del Capo de Provincia no ha sido de las mejores. "Claramente no es el que esperábamos. Creo que tenemos la ilusión de hacer cosas importantes por la institución, como volver a posicionar a O'Higgins en copas internacionales y hasta el momento no hemos estado a la altura al empezar de esa manera", afirmó.

Agregando que "estamos en una situación complicada, en la parte baja de la tabla, pero tenemos claro que, en los dos últimos encuentros, antes que se parara el torneo, habíamos avanzado bastante".