Roberto Gutiérrez ve cerca el retiro del fútbol: "Llegará el momento en que no haya alguna opción que me seduzca"

Roberto Gutiérrez puede estar viviendo los últimos días de su carrera como futbolista profesional. El Pájaro terminó su vínculo con Ñublense y está buscando nuevos desafíos, pero ve muy de cerca la opción de colgar los botines.

El delantero de 38 años dejó a los Diablos Rojos luego de haber conseguido la clasificación a la Copa Sudamericana y espera por un llamado para estirar su carrera. No obstante, de no aparecer, no ve con malos ojos el poner fin a su historia en las canchas.

En conversación con Al Aire Libre en Cooperativa, Gutiérrez habló de su posible retiro. "Hace dos o tres años ya vengo pensando en en esa situación. Creo que lo único que cambia es el proyecto que te puedan presentar o las opciones puedas tener para continuar en el fútbol. Y en las que he continuado, creo que me han seducido y me han interesado y por eso he continua la carrera".

De hecho, el Pájaro deja en claro que el colgar los botines está más que presente actualmente. "Va a llegar algún momento que no haya alguna que me seduzca, porque mi forma personal como desafio es importante para poder conseguir cosas, para poder quedar en la historia del fútbol, ya que creo que eso es lo que uno siempre quiere y esta vez no es la excepción".

Gutiérrez advierte que, por ahora, está dispuesto a escuchar ofertas y desde ahí espera tomar un camino sobre su carrera. "Vamos a colocar en la balanza también las cosas que puedan haber y tomaremos la decisión"

El retiro aparece fuerte en su cabeza

Roberto Gutiérrez reconoce que tiene ofertas para estirar más su carrera, pero que por ahora son otras las cosas que le preocupan. "La verdad que yo no sé hasta cuándo a estar. Uno analiza la situación tanto en lo personal como lo familiar".

"Soy consciente de que estamos más cerca del retiro que de poder alargar nuestra carrera y en ese sentido no me cierro a la posibilidad de a lo mejor dar un paso al costado mañana mismo, pero lo vamos a ver, lo vamos a analizar", agregó.

Finalmente el Pájaro recalcó que "el tema familiar para mí es fundamental. Siempre ha estado sobre la mesa, primero la familia y después lo que pueda haber. Y en este caso hoy también gracias a Dios, tengo propuestas para poder seguir jugando que uno analizará. Creo que independiente que pueda tener propuestas para poder continuar quizás pueda dar un paso al costado".

Gutiérrez terminó su vínculo con Ñublense y, por ahora, sigue escuchando ofertas para definir su futuro. ¿Seguirá en Primera División o colgará los botines?