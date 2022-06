Ramón Fernández no seguirá en el Atlanta y desde el club señalaron que vuelve a Chile. Dejó O'Higgins hace solo cinco meses.

El mercado de pases en el fútbol chileno se sigue moviendo y desde Argentina aparece un nuevo candidato para llegar a nuestro país. Ramón Fernández no seguirá en el Club Atlético Atlanta y prepara su regreso a tierras nacionales.

El mediocampista, ex Universidad de Chile y O'Higgins, debía aparecer este viernes en el amistoso que disputó su club contra Colo Colo. Sin embargo, esto no ocurrió y de inmediato quedó la duda, la que se aclaró tan solo horas más tarde.

Fue el propio elenco argentino el que confirmó su salida. "Ramón Fernández rescindió su contrato de común acuerdo con la dirigencia y deja Atlanta para retornar a Chile. Le deseamos lo mejor en esta nueva etapa".

Con esto, el volante pone fin a una aventura al otro lado de la cordillera que estuvo lejos de lo esperado. El estilo de juego y los cambios en el último tiempo terminaron por agotar sus ganas de estar ahí, pavimentando su vuelta a nuestro país.

Alcanzó a estar solo cinco meses fuera de Chile

El regreso de Ramón Fernández al fútbol chileno no deja de sorprender. No solo porque todavía no se conoce cuál será su destino, sino que también porque alcanzó a estar apenas cinco meses en Argentina.

Fue a comienzos de febrero cuando se conoció que el mediocampista partía de O'Higgins para volver al torneo trasandino después de más de una década lejos. Sin embargo, este periodo fue más corto de los esperado y lo tendrá pronto en nuestras canchas.

Ramón Fernández se olvida de su paso por Argentina y prepara el desembarco en el fútbol chileno. ¿Campeonato Nacional o Primera B? Por ahora se desconoce.