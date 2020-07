Presidente de la ANFP proyecta el Superclásico para agosto y la selección chilena en septiembre

El presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, celebró la autorización recibida por parte del Gobierno, para que los clubes chilenos puedan retomar sus entrenamientos presenciales en regiones afectadas por la cuarentena.

Después de cuatro meses de fútbol paralizado, el timonel del fútbol chileno reconoció en diálogo con RedGol que "se venía trabajando hace mucho tiempo, tuvimos reuniones el fin de semana y lo importante es que hemos recibido una muy buena noticia".

"La ministra del Deporte Cecilia Pérez anunció que habrá permiso para que los equipos en zonas de cuarentena puedan volver a entrenar. Es el primer paso para el regreso del fútbol profesional y lo esperábamos con ansias", manifestó el dirigente.

Sebastián Moreno cree que el fútbol puede volver a las canchas la primera semana de agosto (Agencia Uno)

Moreno no dudó en "agradecer la disposición de las autoridades y la ministra Pérez, que entendió la gran problemática en el fútbol. Los protocolos están en línea con la autoridad y tienen como prioridad la salud de las personas", valoró.

Además, advirtió que "un tercio de los equipos, en zonas sin cuarentena, está entrenando en base al mismo protocolo y no han tenido problemas. Todos estaban ansiosos, porque al final del día lo más importante es el fútbol y volver a la actividad".

Superclásico y selección chilena

En cuanto a las proyecciones que hace el organismo rector del fútbol chileno, el regreso de la competencia se dará la primera semana de agosto, una semana después de la fecha que puso inicialmente el Consejo de Presidentes (31 de julio).

"Para hablar de fechas hay que ser reponsable. El Consejo de Presidentes aprobó un mínimo de tres a cuatro semanas de entrenamientos, lo que parece saludable si se requiere el cuidado de la salud de los deportistas", aseguró Sebastián Moreno.

"Ellos ejercen su profesión con despliegue físico y deben tener los estándares de salud más altos, no solo por la pandemia, sino que por la vuelta del fútbol y la intención de prevenir lesiones. Estamos hablando de un periodo corto, no me atrevo a dar una fecha, pero la primera semana de agosto sería lo ideal", agregó.

La intención es que el Campeonato Nacional se reinicie con los partidos pendientes y que cuando todos estén al día, se juegue la octava fecha, cuando se suspendió. En esta fecha juegan, precisamente, Universidad de Chile y Colo Colo.

"El fixture seguira como estaba. Si el clásico está encima, está encima. En esta primera etapa lo importante es el retorno seguro y gradual, Por supuesto que los partidos serán público y en línea con la autoridad sanitaria, vamos a ir permitiendo el retorno", explicó el dirigente.

Y hay otra novedad, esta vez ligada con las selecciones chilenas. "Cuando la vuelta a los entrenamientos esté instaurada, queremos avanzar con respecto a los permisos correspondientes a las distintas selecciones chilena", adelanta el timonel.

"La fecha de septiembre no se va a utilizar como inicio de las eliminatorias, pero continúa siendo Fecha FIFA. Por eso, se puede entrenar o realizar un partido amistoso a puertas cerradas. Lo importante es que la selección vuelva a entrenar, no solo la Adulta masculina, sino que también la femenina y las juveniles", subrayó.

El consenso de todo el mundo

Sebastián Moreno está en la fase final de su mandato. Pero se queda con buen sabor: "La misión del presidente de la ANFP es poner todos los esfuerzos para sacar adelante estas situaciones y lo hicimos con un tremendo éxito".

"Hay un tema importante para destacar. Por primera vez en esta actividad logramos alinear el consenso de todo el mundo. Desde la dirigencia, la medicina del deporte, el Sifup, Colegio de Técnicos, los clubes. ¡Y por Dios que las cosas resultan cuando existe el compromiso de todos y se dejan mezquindades de lado!, exclamó".

"Lo importante es que avanzamos y cada club es responsable de realizar aquello a lo que se comprometió, tienen clara la responsabilidad que tienen entendiendo que el fútbol y los campeonato son un verdadero ecosistema, con engranajes que deben actuar todos de manera adecuada", completó el timonel.