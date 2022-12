Presidente Gabriel Boric encara al Chino Ríos por compartir una fake news: "No es necesario mentir"

Una desafortunada fake news fue la que compartió Marcelo Ríos este sábado. En su cuenta de Instagram, el ex número uno del mundo publicó un video del Presidente Gabriel Boric en donde lo acusaba de hacer un gesto obsceno mientras visitaba a los damnificados de Viña del Mar.

"Mientras a mí me criticaron duramente por decir 'chúpala' a cuatro pelagatos, el presidente de nuestro país pasa casi desapercibido haciéndole este gesto obsceno a todos los chilenos. ¿¡No creen que este personaje y su gesto deben ser aún más duramente criticado!? Las faltas de respeto tienen un límite", escribió.

En el video compartido por el Chino Ríos, sacado de Tik Tok, se decía que el Presidente Boric "se sobejeó el pene" ante supuestas críticas de periodistas y vecinos luego de los indultos a otorgados a presos del estallido social. Pero la realidad era otra.

Como explicó el mandatario, el gesto jamás tuvo una connotación vulgar. "Marcelo, el gesto era a una persona para que se subiera el cierre del pantalón porque no se había dado cuenta que lo tenía abierto (me ha pasado y no es agradable)", explicó Boric.

"Esto en el contexto de un recorrido en uno de los cerros que se quemaron en Valparaíso (Forestal alto) donde estuvimos coordinando todos los apoyos para la reconstrucción. No es necesario inventar ni mentir para justificar legítimas discrepancias. Saludos", continuó.

No es la primera vez que el Chino Ríos utiliza sus redes para criticar al gobierno y al Presidente Gabriel Boric. Hace unos meses, el extenista insultó al mandatario y su hermano, Simón, cuando este fue agredido en el centro de Santiago.