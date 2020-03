Piero Maza sale del congelador: los árbitros designados para la Fecha 7 del torneo nacional

Este jueves arranca la séptima fecha del torneo nacional con una sorpresa en el arbitraje. La ANFP entregó la lista de jueces designados para los encuentros de este fin de semana, donde destaca el regreso de uno que estuvo fuertemente cuestionado.

Piero Maza vuelve a las canchas de la Primera División luego de su polémico arbitraje en el clásico entre Colo Colo y Universidad Católica. El juez ha sido uno de los que más críticas ha recibido por su uso del VAR, donde descartó un claro penal a favor de los cruzados con su ya icónica frase "Confirmo mi decisión, voy con tiro de esquina".

Francisco Gilabert será el encargado de abrir la fecha junto a Universidad de Chile y Everton en el Estadio Nacional. Por otro lado, Roberto Tobar dirigirá el encuentro entre los necesitados Deportes La Serena y Colo Colo.

Uno de los partidos más atractivos de la fecha es el que enfrentará a Deportes Antofagasta con Curicó Unido, donde el árbitro Juan Lara será el responsable de impartir justicia. Duelo clave para ambos elencos, que aspiran a alcanzar a la UC en la cima del torneo.

Así quedaron designados los jueces para la Fecha 7:



Universidad de Chile vs. Everton

Árbitro: Francisco Gilabert

Árbitro Asistente 1: Claudio Ríos

Árbitro Asistente 2: Sebastián Pérez

Cuarto árbitro: Omar Oporto

VAR: Fernando Véjar

AVAR: José Cabero

AVAR 2: Raúl Orellana



Universidad de Concepción vs. Cobresal

Árbitro: Piero Maza

Árbitro Asistente 1: Edson Cisternas

Árbitro Asistente 2: Luis Jarpa

Cuarto Árbitro: Rodrigo Carvajal

VAR: César Deischler

AVAR: Cristian Andaur



Deportes La Serena vs. Colo Colo

Árbitro: Roberto Tobar

Árbitro Asistente 1: José Retamal

Árbitro Asistente 2: Claudio Urrutia

Cuarto Árbitro: Matías Quila

VAR: Por designar

AVAR: Benjamín Saravia

AVAR 2: Miguel Araos



Deportes Antofagasta vs. Curicó Unido

Árbitro: Juan Lara

Árbitro Asistente 1: Mario Lagos

Árbitro Asistente 2: Víctor Lara

Cuarto Árbitro: Felipe Jara

VAR: Christian Rojas

AVAR: Nicolás Gamboa



Deportes Iquique vs. O'Higgins

Árbitro: Felipe González

Árbitro Asistente 1: Miguel Rocha

Árbitro Asistente 2: Alan Sandoval

Cuarto Árbitro: Rodrigo Carvajal

VAR: Julio Bascuñán

AVAR: Por designar



Unión La Calera vs. Coquimbo Unido

Árbitro: César Deischler

Árbitro Asistente 1: Gabriel Ureta

Árbitro Asistente 2: Carlos Poblete

Árbitro: José Cabero

VAR: Por designar

AVAR: Por designar



Santiago Wanderers vs. Palestino

Árbitro: Julio Bascuñán

Árbitro Asistente 1: Alejandro Molina

Árbitro Asistente 2: Manuel Requena

Cuarto Árbitro: Juán Sepúlveda

VAR: Por designar

AVAR: Por designar



Huachipato vs. Audax Italiano

Árbitro: Eduardo Gamboa

Árbitro Asistente 1: Carlos Venegas

Árbitro Asistente 2: Juan Serrano

Cuarto Árbitro: Rafael Troncoso

VAR: Por designar

AVAR: Por designar