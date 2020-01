Pepe Rojas es presentado como refuerzo de Curicó Unido y avisa: "Es un club que ha ido de menos a más"

Luego de salir de Huachipato y pasar algunos días sin club, Pepe Rojas finalmente fue oficializado como refuerzo de Curicó Unido. El lateral fue presentado durante esta tarde y se refirió a este nuevo desafío en su carrera.

"Siempre es positivo entregar un mensaje por todo lo que me ha tocado vivir. Ojalá podamos lograr cosas importantes tanto para el club como para cada jugador. La responsabilidad siempre es entregarse por completo, tal como lo he hecho en los equipos en que he estado", lanzó el campeón de la Copa Sudamericana.

Rojas además se ilusiona con conseguir grandes cosas junto a los torteros y avisó que buscarán conseguir boletos a torneos fuera del país. "Curicó es un equipo muy fuerte de local y creo que hay que seguir por esa senda. Tal vez falta dar ese paso, lograr el cupo para una copa internacional. Es un club que ha ido de menos a más y sería lindo dar ese paso".

Finalmente, el lateral tuvo palabras para la hinchada de la U, que había hecho una campaña para traerlo de vuelta al CDA. "Estoy agradecido de lo que hizo la barra, eso para mí tiene un significado muy importante. Sin embargo, creo que las lealtades en la vida valen más y el llamado de este cuerpo técnico hizo mucho para tomar la decisión de venir a Curicó".