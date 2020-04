Patricio Yáñez dedica un Pato Yáñez a los que se fueron a la playa el fin de semana

No hay dos lecturas. Una reprobación general de parte de la opinión pública recibieron los miles de santiaguinos que salieron de la capital a centros de veraneo en regiones durante el último fin de semana largo, pese a las súplicas de las autoridades.

En medio de una emergencia sanitaria, la acción de estos turistas puede desperdigar el contagio en lugares donde existen menos recursos para la atención de urgencia y poner en riesgo a los habitantes de las zonas visitadas, como los balnearios de la Quinta Región.

Precisamente de ahí es originario Patricio Yáñez, quien aprovechó su tribuna en Deportes en Agricultura para manifestar su ferviente rechazo a quienes desoyeron los anuncios y se fueron a la playa el fin de semana santo.

"Yo les haría un gesto, se lo merecen, el del 89", dijo el Pato Yáñez en alusión al recordado manoseo genital con el que reaccionó en el polémico partido de la selección chilena ante Brasil en el estadio Maracaná.

"Sí, de todas maneras. No me gusta el tema y lo evito, pero se lo merecen, todos los que se creen listos, todos los winners que piensan que esto es una cosa menor. Con respeto, como decía Jorge Valdivia. Pero sí, se lo merecen", sentenció el ex futbolista.

A más de tres décadas de su bautizo, el Pato Yáñez sigue más vigente que nunca.