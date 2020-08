Oposición anuncia impugnación a las elecciones de la ANFP que dieron a Pablo Milad como ganador

La ANFP siempre se guarda una historia más. Incluso para las elecciones, que parecían zanjadas después del triunfo de Pablo Milad para convertirse en nuevo presidente del fútbol chileno el 31 de julio pasado.

Y es que la oposición de Lorenzo Antillo no ha dicho su última palabra y presentará ante el Tricel, durante esta jornada, una impugnación de los comicios en virtud de una serie de irregularidades que se produjeron durante la votación telemática.

Así lo anunció el presidente de San Marcos de Arica, Carlos Ferry, en conversación con Después Te Explico de RedGol. "Están presentando una apelación al Tricel, mañana (martes), porque se perdió el secreto del voto", adelantó el dirigente.

"Incluso Universidad Chile estaba hasta con un notario. Con Cobresal pasó lo mismo y también dicen que hubo un equipo que votó dos veces, y que el voto se arregló de forma manual. No sé, en el pataleo todo es permitido", explicó Ferry.

El timonel de Los Bravos del Morro fue candidato de su sector para la presidencia de la ANFP, pero tuvo que desistir debido a los compromisos que tenía por un cargo de elección popular: "En un principio iba yo como candidato, pero después salió Lorenzo".

"Tuvieron que bajarme porque no cumplía los requisitos, porque soy consejero regional. Me pidieron que renunciara a Core y hasta ahí llegó mi candidatura. Fui elegido por la gente y además trasladarme a Santiago me haría descuidar mi negocio. Fue más un alivio", asume Ferry.

La impugnación es una herramienta a la que se recurre en caso de la "violación o incumplimiento de las normas legales o estatutarias relativas a esas elecciones". Por lo general se persigue la nulidad del acto y la realización de uno nuevo apegado a la normativa.