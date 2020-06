Nicolás Castillo asegura que solo cambiaría camiseta con Zlatan Ibrahimovic: "No soy de hacerlo, pero por él sí"

Para nadie es desconocida la admiración que siente Nicolás Castillo. En varias ocasiones, el delantero de la Roja y el América ha puesto al sueco como su referente a seguir, pero ahora sorprendió al ponerlo como uno con el que haría algo muy especial: cambiar camiseta.

En conversación con el sitio oficial del cuadro de las águilas, el chileno se refirió a su negativa de intercambiar poleras al final de los duelos. "No soy tanto de cambiar camisetas en los partidos. Si me la piden, no tengo problemas, pero yo ir… no. Termina un partido y es tanta la emoción de ganar o perder que el pensar en cambiar una camiseta, nunca lo he hecho".

Fue ahí que Castillo hizo su mea culpa al respecto. "Sí me arrepiento de haber jugado contra equipos importantes en Alemania, Italia o Portugal y no haber cambiado una camiseta, pero es una anécdota".

"Las que sí guardo con mucho cariño son las que me han dado compañeros con los que he jugado. En Selección, que he estado y en el mismo equipo las pido porque son personas increíbles, tener algo de ellos lo voy a apreciar con cariño. A veces cambiamos dentro de la Selección, donde uno lleva la suya y yo llevo la mía. Con Gary, Alexis, Arturo, que son jugadores a nivel mundial", agregó.

Siguiendo la misma línea, Nico confesó cuáles serían los recuerdos que más le gustaría tener. "Con los que he jugado, sería Lionel Messi que ha sido el mejor del mundo y será, yo creo, el mejor de la historia. Que aparezca otro no creo que pueda ser".

Finalmente sacó al baile a Zlatan, el único con quien cambiaría su polera. "Ibrahimovic es mi jugador favorito y me hubiese gustado tener una camiseta de él, haberlo enfrentado. Jugamos contra su país, pero no jugó. En ese momento, juro que pensé en cambiar la camiseta. No soy de hacerlo, pero por él sí lo hubiese hecho", remató.