Minuto a minuto: Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo se toma la jornada dominical

Universidad de Chile y Colo Colo se enfrentan desde las 14:00 horas de este domingo 6 de septiembre en la edición 187 del Superclásico del fútbol chileno, por la novena fecha del Campeonato Nacional.

El encuentro se disputará en el Estadio Nacional bajo el arbitraje de Julio Bascuñán en un escenario marcado por la ausencia de público y las estrictas medidas de cuidado sanitario ante la pandemia.

Revisa minuto a minuto todos las incidencias de la previa el encuentro mayor del fútbol chileno y todas las alternativas de una de las versiones más singulares del choque entre Universidad de Chile y Colo Colo.

REVISA EN VIVO EL MINUTO A MINUTO DEL SUPERCLÁSICO ENTRE UNIVERSIDAD DE CHILE Y COLO COLO

12:55 | El camarín de Universidad de Chile ya está listo, respetando el distanciamiento social.

12:41 | ¡Colo Colo ya está en el Estadio Nacional!

12:40 | Universidad de Chile ya está en el rectángulo de césped.

El equipo de Universidad de Chile salta a la cancha para hacer labores de calentamiento previo. Foto: Christopher Antúnez

12:20 | El bus de Universiad de Chile llega al Estadio Nacional. Es de color azul.

La llegada del equipo al Nacional ��#VamosLaU �� pic.twitter.com/7EADf9QDVz — Universidad de Chile (@udechile) September 6, 2020

12:00 | Novedad en el Estadio Nacional. Una serie de pantallas gigantes ubicadas a un costado del campo de juego acompañarán el juego entre Universidad de Chile y Colo Colo. En ellas se desplegarán imágenes de la hinchada de la U.

Se destaca la presencia de pantallas gigantes junto al campo de juego, que mostrarán al público azul. Foto: Christopher Antúnez

11:40 | Los jugadores de Universidad de Chile llegarán al Estadio Nacional a bordo de un bus. A primera hora los jugadores se reunieron en el Centro Deportivo Azul, al que llegaron en sus automóviles particulares.

11:20 | Las estadísticas de Azules y Albos en lo que va corrido del Campeonato Nacional. La U muestra mejores números en prácticamente todos los indicadores, con excepción de las expulsiones.

11:00 | En caso de que no juegue Gabriel Suazo, Colo Colo saldrá a la cancha sin ningún jugador formado en el cuadro albo. Los canteranos Suazo y Branco Provoste aparecen precisamente como los dos cambios en el equipo de cara al choque con la U.

10:30 | La historia favorece a Colo Colo en las estadísticas. Los Albos han ganado 106 clásicos contra 62 de los Azules y 66 empates en todo tipo de competencias. En Campeonato Nacional, son 85 victorias del Cacique, 43 de la U y 53 igualdades.

10:00 | Formación probable de Colo Colo. En el arco estará Brayan Cortés; Felipe Campos (Opazo), Julio Barroso, Juan Manuel Insaurralde y Óscar Opazo (o Suazo o De la Fuente); César Fuentes, Carlos Carmona y Leonardo Valencia; Marcos Bolados, Esteban Paredes y Pablo Mouche.

9:30 | Para que no queden dudas, el clásico se iniciará a las 14:00 horas en el nuevo horario de verano. Si no has cambiado la hora de tus relojes, deberás agregar una hora a la hora actual.

9:00 | Colo Colo mantiene dos incógnitas para el Superclásico y está radicada en los laterales. La opción de que ingrese Felipe Campos desde el primer minuto, dejará a Óscar Opazo, Ronald de la Fuente y Gabriel Suazo peleando por la vacante de marcapunta izquierdo.

8:30 | El árbitro del compromiso será Julio Bascuñán, el mismo que comandó las acciones en el último enfrentamiento entre ambos equipos, el choque que se disputó en enero y se llevó Colo Colo en el marco de la final de la Copa Chile.

Universidad de Chile aparece con formación prácticamente confirmada para enfrentar a Colo Colo en el Superclásico. Foto: Agencia Uno

8:00 | Formación probable de Universidad de Chile. El equipo de Hernán Caputto alineará a Fernando de Paul en portería; Matías Rodríguez, Osvaldo González, Diego Carrasco y Jean Beausejour; Camilo Moya, Fernando Cornejo, Pablo Aránguiz y Walter Montillo; Joaquín Larrivey y Nicolás Guerra.