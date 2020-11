Martín Palermo es presentado en Curicó Unido, pero no se pone camiseta bandasangre como la de River

Martín Palermo tiene mucha experiencia y ha sabido dar cada paso en su carrera como jugador y también como entrenador. Por eso quizás la gran curiosidad en la presentación de Titán como nuevo director técnico de Curicó Unido, este mediodía.

El argentino es goleador histórico de Boca Juniors y la vida lo pone al mando de un equipo con los colores de su archirrival, River Plate. Pero el estratega fue más sabio y a la hora de ponerse la camiseta de los maulinos, mejor optó por un polerón con colores neutros.

De esta manera, echó por tierra el morbo que existía por verlo con los colores rojo y blanco del conjunto millonario. En definitiva, Palermo vistió una prenda en gris y blanco, para desazón de los que estaban atentos al tradicional gesto de un nuevo entrenador.

"Estoy muy contento de estar acá. No fue muy difícil en convencerme. Acepto los grandes desafíos y en mi carrera como entrenador busco los éxitos. Conociendo al fútbol chileno, en los tres años y medios que me tocó trabajar acá, me enfoqué en ello y estamos en un camino que hay objetivos importantes por delante, queremos conseguirlos", valoró.

El técnico ocupará el lugar que deja Nicolás Larcamón al partir de la institución con destino mexicano y tomará un equipo que ha tenido una impecable campaña en el Campeonato Nacional, en el cuarto lugar con 34 unidades, once menos que el líder, Universidad Católica.

"El equipo está en una posición muy buena. En eso tenemos que comprometernos entre todos, mirar para delante, la ciudad está acompañando al equipo y entre todos tenemos que apoyarnos y seguramente, al finalizar el torneo, podamos lograr el objetivo institucional", completó.

El técnico cumple así su segundo paso por el fútbol chileno, luego de dirigir a Unión Española entre2016 y 2018. Además estuvo al mando de Godoy Cruz y Arsenal en Argentina, y de Pachuca en el fútbol mexicano.

Palermo tendrá su debut oficial el próximo jueves, cuando reciba en la capital tortera a Audax Italiano, por la 21ª fecha del torneo de Primera División del fútbol chileno.