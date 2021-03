Marcelo Ríos sigue odiando a Guarello y se gana el like de Arturo Vidal con fuerte denuncia sobre Bonvallet

Marcelo Ríos volvió a la carga contra Juan Cristóbal Guarello y este miércoles el ex tenista colgó un nuevo mensaje en redes sociales, saliéndose de todo contexto con una desubicada acusación plagada de insultos para el reconocido periodista nacional de deportes.

Tras el cruce entre ambos hace algunos días, que comenzó con un ataque de Marcelo Ríos, el otrora número 1 de la ATP aseguró ahora que Guarello rompió códigos faltándole el respeto al fallecido “Gurú”, Eduardo Bonvallet, a quien además el periodista intenta imitar según las palabras del Chino.

“Como un hueón puede tener tanta cara de odio, y con esa cara le tiraste los cagados a la mujer de Bonvallet, tení cero códigos”, publicó Marcelo Ríos.

Agrega que “para aclararte no he leído ningún libro tuyo y no lo haré, ayer para explicarte ya que nuevamente tu fin en tu vida es hacer mierda a la gente exitosa, porque la envidia no te deja hacer otra cosa, hablé sobre lo mentiroso que eres en pantalla, sólo para mantenerte en un programa de mierda ya que tu cabeza no te da para algo mejor, porque es lo más cómodo".

La nueva publicación de Marcelo Ríos contra Guarello que recibió el like de Arturo Vidal.

“Desde que empecé a escuchar de ti y tratar de ser una copia de Bonvallet, lo único es hacer mierda pero la gente no es tonta y saben que no te da para más”, sentenció Ríos dando a entender que la estrategia profesional de Guarello es imitar al ex jugador de la Roja y su faceta en las comunicaciones. La publicación recibió el "like" de Arturo Vidal.

Para hacer un contexto, Ríos salió al paso de Guarello a espera del lanzamiento del libro “País barrabrava”, de autoría del periodista y que está pronto a ver la luz. A través de Instagram, el Chino salió en offside a criticar al escritor por párrafos que aluden a un ex líder de la barra de Colo Colo.

Entre comillas, Marcelo Ríos defendió a Francisco Muñoz (Pancho Malo) para argumentar que Guarello “es una mentira que inventa para poder seguir comiendo, que la envidia a la gente exitosa no lo deja vivir, que tira mentiras y después se esconde el maraco”, en una nueva y lamentable irrupción pública del otrora crack del deporte chileno.

La respuesta de Guarello no tardó: “no entiendo que critique algo que no leyó. Como siempre no sabe, hablemos sin saber…”, fue la réplica del periodista en una disputa que ahora tiene nuevo capítulo.