Manuel Neira echa al agua a Luka Tudor con anécdota: "Camino a una pretemporada se bajó a pegarle a un micrero"

Manuel Neira y Luka Tudor fueron compañeros en Colo Colo en 1997, año en que el delantero formado en Universidad Católica colgó los botines. En entrevista con Radio ADN, Manolete descalificó una tremenda anécdota.

“Algo aprendí cuando Luka estuvo en Colo Colo (risas)… Lo único que me acuerdo es cuando fuimos a la pretemporada y se bajó a pagarle a un micrero”, contó Neira encontrando la respuesta de Tudor: “nos tiró la micro encima”.

Neira agregó que “casi nos choca. Me llevabas a la pretemporada en Pirque y en Vickuña Mackenna le dejaste el auto cruzado y te bajaste con un bate parece”.

“No, me baje así no más y él se defendía con un colgador. Y la gente de adentro de la micro, que eran tres o cuatro, gritaban ‘pégale, pégale’, no sé si querían que yo pegara o el chofer”, añadió Luka.

“Debo reconocer que fuiste muy valiente”, concluyó Manuel Neira, mientras Luka Tudor explicó que “fue una bravuconada para demostrarle a Manolo que iba a pelearle el puesto”.

Luka Tudor es actual panelista de Radio ADN.