Luis Jiménez se guarda para Copa Chile: "No quise arriesgar para llegar bien a la final"

Luis Jiménez fue parte del plantel de Magallanes que se tituló campeón de Primera B, donde llegó a mitad de temporada a poner su cuota de experiencia en un camarín con varios amigos. Los mismos, que ahora le preparan su despedida luego de anunciar que se retira, por segunda vez en el año.

Es que fue el propio Mago quien adelantó que el duelo de la final de Copa Chile será su retiro definitivo, tras el que tuvo jugando por Palestino, por lo que está enfocado en ese encuentro, pese a no sumar tantos minutos.

"Personalmente me habría gustado participar más, no estuve mucho, pero vine a esto que era lo más importante", cuenta Jiménez en conversación con Redgol.

- ¿No se ve en Primera con Magallanes?

No, yo vine hasta fin de año. Me queda un partido que es la final de Copa Chile que será mi último partido.

- ¿La Copa Chile será la guinda de la torta en tu carrera?

Es la idea, hoy día no quisimos arriesgar justamente para llegar bien a la final de la copa, así que la idea es terminar de la mejor manera.

- ¿Despedirte en una final es especial?

Totalmente con todas las ganas de poder ganar esa final y ojalá se de.

- ¿La familia lo respalda en este nuevo retiro?

La familia me apoya en mis decisiones, son felices si hago lo que me gusta y esto me hace feliz. El último partido será en la final de Copa Chile y haré todo lo posible para que el equipo se pueda quedar con la copa.