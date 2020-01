Los once jugadores de Colo Colo y Universidad de Chile que se perderán la final de la Copa Chile

Con la confirmación de las comitivas que llevarán Colo Colo y Universidad de Chile a Temuco para la disputa de la final de la Copa Chile, quedaron prácticamente confirmadas las bajas que arrastran ambos equipos para un Superclásico que quedará en la historia.

En el Cacique, por ejemplo, Esteban Paredes está incluido en la nómina, pero dificulta su presencia en la cancha del Germán Becker. "Físicamente todo bien... no, no creo que pueda jugar ante la U", sentenció antes de abordar el vuelo que lleva al plantel albo a Wallmapu.

Como el goleador histórico, los albos acumulan siete bajas. Gabriel Suazo, Iván Morales y Julio Fierro están en el Sudamericano Preolímpico con la selección chiena, César Fuentes quedó marginado por reglamento, mientras Pablo Mouche y Matías Zaldivia están en recuperación de sus respectivas lesiones.

En Universidad de Chile el panorama es igualmente complejo. Hernán Caputto no ha podido contar con su refuerzo Pablo Aránguiz y los canteranos Camilo Moya, Nicolás Guerra y Franco Lobos, todos convocados a la selección Sub 23; pero al menos no saben de lesiones.

Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentarán este miércoles desde las 18:30 horas en el estadio Germán Becker.