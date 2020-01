Los nueve nueves que pelearán por ser el goleador del Campeonato Nacional

Ya no queda nada para empiece a rodar el balón en los estadios del país, porque este viernes inicia el Campeonato Nacional 2020, en donde 18 equipos buscarán alcanzar la gloria.

Sin embargo, no es el único objetivo del año para los futbolistas, porque también inicia la disputa por el botín de oro, vale decir, la lucha por ser el nuevo goleador del país, ante la partida del último monarca: Lucas Passerini a Cruz Azul de México.

En ese sentido, elaboramos un pequeño ránkings con los posibles aspirantes a este galardón, pues la mayoría de los equipos chilenos cruzaron la frontera para contratar a sus nuevos goleadores y acá te lo dejamos.

Nicolás Blandi, Colo Colo: El argentino llega proveniente de San Lorenzo de Almagro, en donde militó las últimas cuatro temporadas. En total disputó 101 encuentros, por su segundo paso en el equipo del Ciclón, y marcó en 47 oportunidades, con un promedio de gol de 0.47. Además, aportó con ocho asistencias.

Joaquín Larrivey, Universidad de Chile: El artillero argentino proviene de Cerro Porteño de Paraguay, en donde jugó todo el 2019. Ahí aportó con 14 anotaciones en 39 encuentros, registrando un promedio de 0.36. Un promedio más que prometedor para el medio local.

Fernando Zampedri, Universidad Católica: El ex delantero de Rosario Central, en donde jugó las últimas dos temporadas, disputó un total de 62 encuentros con un registro goleador de 18 anotaciones, teniendo un promedio por partido de 0.34. Sin embargo, se debe mencionar que el artillero estuvo lesionado un largo período y que este año buscará retomar su fondo futbolístico.

Cecilio Waterman, Universidad de Concepción: El panameño llegó por expresa petición del nuevo entrenador, Eduardo Acevedo. En relación con los números del goleador son: 14 partidos disputados en Plaza Colonia de Uruguay con ocho tantos a su favor, un promedio de 0.57, números más que alentadores.

Cristian Palacios, Unión Española: El futbolista uruguayo llegó cedido a los hispanos desde Sporting Cristal. El jugador llega al país con pergaminos, pues el 2018 fue el goleador del Torneo Intermedio de Uruguay, cuando defendía los colores de Peñarol. Con relación a sus últimos números en Perú, jugó seis encuentros y marcó en cuatro oportunidades, con un promedio de 0.67.

Joffre Escobar, Huachipato: El ecuatoriano es la nueva apuesta del equipo Siderúrgico. En ese sentido, el delantero militó en dos clubes el 2019, primero en CD América de Quito y luego en Universidad San Martín de Porres. Sumando los números en ambos clubes nos arroja que jugó en 22 oportunidades, marcó en ocho ocasiones y tiene un promedio de 0.36.

Tobías Figueroa, Deportes Antofagasta: El delantero que sonó como refuerzo de los tres grandes del país, pero que nunca llegó a acuerdo. Sin embargo, el argentino desde que arribó a nuestro país el 2018 para defender a Unión Española y luego a Antofagasta registra prometedores números y que por eso interesaba a los equipos capitalinos. En ese sentido, sumando todo su paso en Chile tiene 62 partidos disputados con 26 goles a su favor, vale decir, un promedio 0.42, números más que interesantes para el medio local.

Patricio Rubio, Everton: El nacional llegó el 2018 al país, proveniente de Dorados de Sinaloa de México. En su arribo defendió los colores viñamarinos y luego se fue el 2019 a Universidad de Concepción. Si sumamos las dos últimas campañas en el plano local registra 69 encuentros con 29 goles y un promedio de 0.42. Por lo mismo, el equipo ruletero fue por sus goles, nuevamente.

Alan Murialdo, Cobresal: el argentino viene de Venados FC, de la Segunda División de México. Ahí estuvo los últimos dos años en donde jugó solo 23 partidos, marcó en tres oportunidades y tiene un pobre registro de 0.13.

BONUS TRACK

Esteban Paredes, Colo Colo: Un ránkings de goleadores no puede dejar fuera al monarca histórico de la Primera División con 216 anotaciones. Sin embargo, por estar en la última etapa de su carrera su protagonismo ha bajado, pero no así sus números. Si analizamos solo la última campaña con el Cacique, jugó en 18 oportunidades, marcó en nueve ocasiones y tiene un promedio de 0.5. Ahora, si agregamos todos las temporadas del artillero desde que llegó de México al Cacique son: 198 partidos, 136 goles y un promedio de 0.69. No cabe duda de que está en lo más alto en la tabla de goleadores del medio local.

Mauricio Pinilla, Coquimbo Unido: El 2017 se concretó su llegada a Universidad de Chile, nuevamente. Ahí estuvo dos temporadas hasta que salió por problemas con la dirigencia. Luego se fue a Coquimbo Unido, en donde se ganó el cariño de la hinchada rápidamente a punta de goles. En ese sentido, desde que llegó definitivamente al país registra 43 partidos, 23 tantos y un promedio de 0,54, más que aceptable. Su problema es que sufre de constantes lesiones que no le permiten agarrar una regularidad.

Roberto Gutiérrez, O’Higgins: Las últimas dos temporadas defendió a Palestino. Ahí era titular indiscutido, pues jugó en 51 encuentros, se despachó 19 goles y tuvo un promedio de 0.37. Por lo mismo, el equipo rancagüino apostó por él, pues es un delantero de equipo.