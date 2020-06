La sinceridad de Agustín Farías: "No sé qué me falta para llegar a un grande, pero tengo claro que iré a uno"

La llegada de Agustín Farías al fútbol chileno, para muchos, ha sido catalogada como provechosa y lo catalogan como uno de los grandes elementos del balompié nacional y de Palestino.

Ya con cinco años en Chile y con una hija chilena, el volante de contención ha sonado en reiteradas ocasiones en Universidad de Chile, Colo Colo y Universidad Católica, pero nunca se ha llegado a un buen puerto.

En conversación con el Instagram Live de Redgol, Agustín Farías abrió su corazón y reconoció que no sabe que tiene que hacer para llegar a un club grande de Chile, pero que de todas formas llegará.

"La verdad que no sé qué responder, no sé que me falta para llegar a un equipo grande, porque muchas veces si me han llamado, he estado cerca, pero después las cosas no suceden y no se terminan de concretar. Lo más cerca que estuve fue con Universidad de Chile, hablaron entre los clubes, pero no hubo acuerdo. Eso fue lo más cerca", comenzó.

Además agregó que, "si te soy sincero, no sé por qué las cosas no pasan. Hay que seguir insistiendo, como fue toda mi vida, sigo entrenando y pensando que estoy seguro que lo voy a lograr, me entreno para eso, pero la verdad, no sé porque nunca se daban las cosas. Insistiré, esa es la palabra".

Agustín Farías vs Colo Colo

El volante también detalló cómo fue ese casi fichaje en la U. "Cuando pude llegar a la U fue con Beccacece, el me llamó y al día siguiente los clubes empezaron a negociar. Habían hablado algo, pero no llegaron a buen puerto. Son cosas del fútbol", aclaró.

Agustín Farías contó que el está dispuesto a jugar en cualquier equipo y cree que con la pronta nacionalización su llegada a una institución importante de Chile puede llegar.

"El cupo es algo que los equipos ocupan mucho y ha sido también un factor importante, siempre están los cupos llenos, pero bueno, ahora podré ser chileno y quizás se me haga un poco más fácil. Bienvenido sea", sentenció.