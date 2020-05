La joven promesa que se fue de la UC, llegó a Curicó y hoy interesa en el fútbol europeo

Entre las figuras de proyección del fútbol chileno siempre se menciona a Matías Cavalleri, argentino de origen que representó a la Roja en el último Preolímpíco Sudamericano. Es el faro de Curicó Unido y en Europa ya fijaron la vista en él.

Así lo adelanta Diario La Capital de Rosario, que lo describe como "un delantero externo rápido y habilidoso" y que "ahora tiene chances de pasar a Necaxa de México y recibió sondeos de Pachuca y Brujas de Bélgica".

Al margen de las posibilidades, el delantero recuerda su historia vinculada con nuestro país desde su juventud. "Mientras estaba en Newell’s me llamaron de las selecciones menores de Chile y jugué un amistoso contra la Universidad Católica", recuerda.

"En Católica me propusieron participar de un torneo de verano y jugué la Copa UC. Y también me invitaron a jugar la Copa Chivas en México, en un receso de verano. Católica quería que me quedara allá, pero yo soy hincha y quería seguir en Newell’s", reconoce el ariete.

Cavalleri terminó en Curicó Unido, donde tuvo su debut como profesional en 2018. "Mi sueño era jugar en la primera de Newell’s y por ello en su momento me volví de la Universidad Católica, donde querían que me quede", asume el delantero.

Luego de su citación a la Sub 23, ve el futuro promisorio. Con 35 partidos y tres tantos en Primera, se codea con los mejores asistentes del Campeonato Nacional y pelea los primeros lugares en el conjunto curicano. Es todo ilusión.