La FIFA le impone una millonaria multa a La Serena por irregular fichaje

��EN LA CONMEBOL NO ESCONDEN SU FAVORITO PARA COPA AMÉRICA�� El presidente del organismo reveló sus ganas de que el argentino levante el trofeo sudamericano, a pesar de que el Messi ha jugado 5 Copas América y este año será su sexta��. ¿Que te parecen las declaraciones del Presidente de Conmebol?����

A post shared by REDG⚽️L (@redgol) on Mar 2, 2020 at 1:04pm PST