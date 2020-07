Juvenal Olmos y La Roja: "Debí hacerle caso a Pellegrini cuando me dijo que no aceptara la Selección tan joven"

Juvenal Olmos se reinventó con éxito en los medios tras su etapa como entrenador profesional de fútbol, un rol que disfruta y que no cambiaría por nada, excepto por la chance de encabezar un plan que ayude a buscar el tan necesario recambio de la Selección de Chile.

En conversación con Las Últimas Noticias, Olmos se sinceró respecto de su paso como director técnico de La Roja:

"Me gusta lo que hago y me siento cómodo en el CDF. También es verdad que me comí toda mi carrera como entrenador en solo siete años y debí hacerle caso a Manuel Pellegrini cuando me dijo que no aceptara la selección siendo tan joven", reveló Juvenal.