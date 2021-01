Juan José Ribera destaca el compromiso de Mauricio Pinilla: "Se inyecta las rodillas para jugar 15 minutos"

Coquimbo Unido conquistó una victoria fundamental al imponerse 1-0 a Unión Española en Santa Laura, un resultado que le permite salir del último lugar de la clasificación y los hace soñar con escapar del descenso tomando en cuenta que tiene partidos pendientes con respecto a sus rivales en la parte baja de la tabla del Campeonato Nacional.

El entrenador de los piratas, Juan José Ribera, mostró su satisfacción por lo conseguido y resaltó el compromiso absoluto de sus dirigidos, algo que dio a entender con un ejemplo muy claro. "Probablemente él no te lo dijo, pero Mauricio Pinilla se inyecta las rodillas para sacarse líquido antes de todos los partidos. Un campeón de América hace eso para jugar 15 minutos", indicó a las cámaras de TNT Sports.

El técnico de los aurinegros no solo resaltó lo hecho por el atacante sino que aplaudió a todo su grupo. "Rescato la hidalguía y entereza de los jugadores porque no es fácil jugar con la presión de ser el último. Pasamos de hace unas semanas de tener la posibilidad de clasificar a la final de la Copa Sudamericana a tener que pelear por no descender", añadió.

Para Coquimbo las últimas horas debieron ser de pasar la página lo más rápido posible de la derrota ante Colo Colo. "Dolió mucho en el camarín pero al otro día ya estábamos arriba. Todos los partidos son revanchas y en esta le ganamos a un equipo complicado. Esperamos que esto nos dé confianza para lo que viene".

Y en el horizonte del Barbón está la Universidad de Chile en la próxima jornada, el encuentro que de momento sería el repechaje por no descender. "Será durísimo como todo lo que nos falta y más porque los dos estamos jugando por lo mismo. No hay mucho tiempo para trabajar pero queremos ver mañana cómo estamos en lo físico y quiénes están bien", manifestó Ribera.