José Luis Sierra descarta haber estado cerca de la U: "Nunca dije que me reuní con gente"

Palestino puso fin a su mala racha en el Campeonato Nacional y este sábado derrotó a Colo Colo por 2-1 en el Estadio Municipal de La Cisterna. Los árabes se levantan del mal momento de la mano de José Luis Sierra, quien se estrenó en la banca.

El coto regresó al fútbol chileno con la camiseta de los baisanos, pero mucho se apuntó a que pudo ser en otro lado. Y es que tras la salida de Hernán Caputto, el DT se perfilaba como el principal candidato a tomar la banca de Universidad de Chile.

Pero tras el encuentro de este sábado, Sierra sacó la voz y aclaró que nunca estuvo cerca del bulla. "Nunca dije que me reuní con gente de la U, salió mucha información y de muchos equipos, pero más que decir con quién me reuní o no, yo hoy le debo un respeto a Palestino por la convicción y la confianza".

Coto Sierra explicó por qué eligió llegar a Palestino y descartó haber estado cerca de la U. Foto: Agencia Uno

"Hablar de lo que no pasó o pudo pasar no tiene mucha lógica. Elegí Palestino porque sentí a partir de la primera conversación una convicción de los dirigentes, que pensaban que yo podía guiar a este equipo, que yo era la persona. Eso fue fundamental, ese cariño de alguna manera que mostraron desde el primer momento. Siempre lo dije: lo que buscaba era eso, gente que estuviera convencida y no llegar a un club y ver que unos creen y otros no creen. He aprendido que todos debemos estar por la misma causa, si nos va bien, fantástico, si nos va mal, a poner el pecho todos", complementó.

Ya hablando del partido, el coto descató la recuperación del Tino Tino. "Siempre hay que mejorar, uno quiere mejorar, pero para un inicio tras pocos días de trabajo hicimos un buen partido. Colo Colo siempre es difícil, tiene buenos jugadores, siempre costará ganarles. Fuimos intensos, solidarios en todas las líneas y eso a la larga nos llevó a ganar".

"Tratamos de hacernos de la pelota ante un rival que siempre es difícil hacer eso, porque tiene buenos futbolistas, y presionarlos en campo rival. Me voy conforme, a ratos resultó. Y ganar después de que tanto le costó a Palestino era necesario. Esto es rápido, ahora debemos jugar con O’Higgins", agregó.

Finalmente Sierra valoró lo hecho por sus dirigidos. "Las posiciones son un orden que uno busca darle al equipo, pero después lo importante es la movilidad que podamos tener al tener la pelota, que el jugador que posee el balón tenga compañeros como opción de pase. Cuando se tiene jugadores así, todo se hace más fácil. Buscan tener la pelota y querer jugar, es lo que intentamos".