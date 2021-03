Jorge Segovia le vuelve a pegar a la U: "El torneo 2019 se suspendió porque a unos equipos les convenía, por el peligro de irse a la B"

Jorge Segovia volvió a la carga y el propietario de Unión Española repasó nuevamente a Universidad de Chile por la polémica llave de las semifinales de la Copa Chile 2019, a la que los hispanos no se presentaron tras suspenderse el Torneo Nacional del mismo año por el estallido social.

En conversación con Deportes en Agricultura, Segovia aseguró que nunca estuvo de acuerdo con el medio cupo de la Segunda División, que finalmente fue corregido por un ascenso directo a la Primera B ante las presiones y anuncio de paro del Sifup.

“Lo que se gana en la cancha se debe respetar. No me parecía bien que no se dieran los ascensos y no es una postura de ahora, es de hace 10 años. No se puede ganar en los despachos lo que no se gana en la cancha. La Segunda merecía un ascenso a Primera B, es así”, dijo Segovia.

Agrega: “¿por qué se genera todo esto? Porque el 2019 no se terminó un campeonato que se pudo haber finalizado como debía, Unión demostró que se podía jugar a pesar del estallido social, pero no se quiso concluir bien el torneo por lo que yo, ustedes y todo el fútbol sabe: había equipos a los que les convenía cerrar el campeonato por el peligro de irse a la Primera B. Ese problema trae ahora este otro”.

Por otro lado sostiene que está “con el ánimo e idea que Unión sea protagonista este año en el Torneo Nacional. En la eliminación de Copa Libertadores contra Independiente del Valle ganamos uno y perdimos otro, la presentación que hicimos en la revancha no fue buena, pero hay que reconocer los méritos del rival, que llevaba varios partidos juntos y son un muy buen equipo. No lo digo como justificación, no quedé conforme, pero hay que reconocer que el otro equipo jugó muy bien”.

Ante la salida de Carlos Palacios a Internacional de Porto Alegre sentenció que “el jugador tenia cláusula de salida y es él quien tiene el derecho a hacerla efectiva. Nuestro deseo era que se quedara esta temporada, al menos hasta mitad de año, hasta que se abriera el mercado europeo que para él era una mejor posibilidad, no siendo algo malo irse a Inter de Porto Alegre. Es el jugador el que decide, ejerció su cláusula y le deseamos lo mejor”.

Recuerda que (la Copa Libertadores Femenina, la Supercopa Argentina, las Clasificatorias o el Campeonato Nacional) puedes vivirlo en vivo y en directo con la mejor definición en TNT Sports, TNT Sports HD y Estadio TNT Sports.