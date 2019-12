Johnny Herrera no entiende el fichaje de Miguel Pinto en Colo Colo: “No sé por qué lo hizo, puede que necesite dinero”

Muy duro en su juicio fue Johnny Herrera con Miguel Pinto tras su decisión de fichar por Colo Colo, algo que, según él, no le cuadra por ningún lado.

“No entiendo por qué Miguel lo hizo. Es un año más chico que yo, lo conozco de niño y sé lo que siente por la U. No entiendo su decisión. Puede ser que esté necesitado de dinero, no sé. Yo nunca haría eso, no transo mis principios”, comentó el Samurai en diálogo con LUN.

Además, dijo que su “bronca” con los albos viene “de cabro chico y vivía en Antofagasta. Yo tenía como nueve años cuando Colo Colo salió campeón de la Libertadores y muchos de mis amigos se hicieron colocolinos”.

Finalmente, Herrera recalcó que “eso me cargó. Fue tanto que me rebelé y como la U había estado en Segunda y veía como la alentaban, me hice al tiro hincha del archirrival de Colo Colo”.