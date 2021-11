Montecinos se ilusiona con dar el gran salto de su carrera: "Claudio Bravo me dijo que mi juego se acomodaría muy bien a España"

La aparición de Joaquín Montecinos ha sido una de las más importantes en el fútbol nacional. En época en que se está buscando recambio urgente para la Roja, la calidad del jugador de Audax Italiano ha asombrado a muchos, por lo que incluso se ha ganado nominaciones a la Roja por parte de Martín Lasarte.

Por lo mismo, el futbolista espera poder dar un salto importante en su carrera. Así es como tiene en mente salir del cuadro itálico para llegar a un fútbol más competitivo, pues su sueño es ir a Europa a demostrar sus condiciones.

"Quiero irme a una liga de élite para estar al nivel de la generación dorada. Creo que depende más del jugador que de la liga, pero eso me ayudará", indicó en conversación con ESPN, poniéndose metas claras de cara a lo que será su futuro. "Por ahora yo quiero estar enfocado en estos dos partidos, después que termine el campeonato lo veremos", complementó.

De hecho, aprovechó la pasada por la Roja para poder dialogar de eso con los jugadores más experimentados, de quienes recibió sabios consejor. "Conversé con Claudio Bravo y me dijo que España me podría ayudar por mi juego físico, allá se usa mucho el puntero uno contra uno y me ayudaría a mi crecimiento profesional. Además hay un par de oportunidades allá", manifestó.

Montecinos aspira a "seguir siendo una opción" en la Roja, donde las esperanzas de ir al Mundial de Qatar están vivas. E incluso, agarró la calculadora e hizo las combinaciones para poder llegar a la cita asiática el 2022.

"Chile tiene que ir al Mundial como sea, hay equipo. La mentalidad es ganadora. La generación dorada lo ha demostrado en estos años. Sacando cuatro puntos en cada uno de las fechas dobles, podemos clasificar", finalizó el hijo del goleador Cristián Montecinos.