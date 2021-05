Ignacio González: "Mis compañeros me preguntaban por qué era arquero, si no era gordo"

A los 31 años, el arquero Ignacio González tiene las cosas claras. Al menos las razones que lo motivaron a jugar en uno de los puestos más ingratos del fútbol y que hoy pondrá a prueba cuando Antofagasta reciba a Universidad de Chile por la séptima fecha del Campeonato Nacional.

En conversación con La Redgoleta de Redgol, el golero asegura que sabía a qué se arriesgaba cuando decidió ser arquero. "Fue en el colegio. Mi mamá luchaba conmigo porque siempre llegaba con los pantalones todos rotos en las rodillas", recuerda.

"Hasta mis mismos compañeros, que me los he encontrado después con el correr de los años me preguntaban lo mismo: "¿Por qué eres arquero? Porque eres rápido, no eres gordo... El prejuicio que hay".

"En el fondo como masoquista, que te llegue el pelotazo y todo. Y era lo entretenido. Si ya en cemento te estás tirando como cabro chico, en el fondo es porque el puesto te llama la atención. Los que deciden jugar al arco tienen rasgos de personalidad y carácter que te hacen llegar a ser arquero. No es fácil. Con el paso del tiempo tienes que tener cuero de chancho", sentencia.

Nacho González: "Eres héroe o villano"



Ignacio González ha jugado toda la vida en Chile: Colo Colo, Puerto Montt, Everton, Copiapó, Palestino, San Luis y Antofagasta están en su currículum, porque las chances de ver un arquero nacional en el exterior son escasas.

"Siempre ha sido igual para los arqueros. Es un puesto mucho más complejo y llevándolo a negocios, tampoco es tan rentable como futbolista. Es cosa de ver cuánto vale el arquero más caro del mundo y el jugador más caro del mundo. Ese parámetro te lo dice", recalca.

A eso se le suman las barreras que superó para llegar al fútbol profesional. "Pasé por varios colegios, sobre todo cuando llegué a jugar a Colo Colo. Colegios que eran para deportistas o que tenía que ir a estudiar en las tardes. Exámenes libres, también", puntualiza.

"Es súper complejo cuando uno estudia y juega: me iba en las mañanas, entrenaba, terminaba de entrenar, muchas veces no alcanzabas ni almorzar y después te ibas al colegio, después metro, micro... en el fondo llegabas 8 ó 9 de la noche reventado a la casa. U después al otro día lo mismo. Pero todos esfuerzos valían la pena", valora.

Por eso defiende la profesión a capa y espada. "Decidí ser arquero por lo especial que es el puesto, porque en el fondo tienes que analizar mucho, tener una parte psicológica que vaya acorde. Eres el único jugador de la cancha que puede hacer algo distinto".

"Tampoco tiene término medio: eres héroe o villano. Eso lo hace especial. Si le preguntas a una persona qué prefiere, un gol en el último minuto o una tapada de último minuto, yo prefiero una tapada de último minuto. Prefiero esa sensación. Estoy seguro que todos los arqueros que vean esto me van a entender".

El arquero de Antofagasta, Ignacio González, comentó las características específicas que debe tener el puesto de arquero. Foto: Agencia Uno

Con siete y ocho puntos en la tabla de posiciones, respectivamente, Deportes Antofagasta y Universidas de Chile se enfrentarán desde las 15:30 horas en el estadio Bicentenario Calvo y Bascuñán de avenida Angamos.

