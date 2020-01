Humberto Suazo en su llegada a Deportes Santa Cruz: "Me di cuenta de que todavía me queda fútbol"

Humberto Suazo se enamoró otra vez del fútbol. El Chupete había puesto una pausa en su retiro para ayudar a levantar la campaña de San Antonio Unido, pero no le fue suficiente y este martes fue presentado como nuevo refuerzo de Deportes Santa Cruz.

El goleador vivirá una nueva experiencia en el fútbol chileno y luchará por ascender a la Primera División esta temporada. En conversación con Radio Cooperativa, el 26 señaló sentirse feliz por el cariño de la gente. "Espero que los días de partido se llene y nos vuelvan a apoyar. Esperemos estar todo el año de la mejor manera, hacer las cosas bien que es lo principal e ir paso a paso".

Además, Chupete se sinceró sobre las razones para seguir en el fútbol. "Quería jugar un año más, se abrió esta posibilidad. Lamentablemente en San Antonio no se había dado nada. Estoy contento porque al profe Arica lo conozco hace unos 15 años. Me trataron bien y el proyecto acá en Santa Cruz va a estar más lindo, con más identidad", comentó.

"Me di cuenta que todavía me queda fútbol y por eso se tomó esta decisión. Hablé del proyecto serio que hay en Santa Cruz, lo conversé con la familia y tomé la decisión y estoy muy contento por que esta división me abrió las puertas. Espero darle alegrías al hincha de Santa Cruz", sentenció.