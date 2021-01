Huachipato vs Santiago Wanderers | Día, hora, canal y cómo ver EN VIVO y ONLINE el duelo entre acereros y caturros por el Campeonato Nacional

Lo mostrado por Huachipato ante Unión La Calera parece haber sido un oasis en medio del desierto. La presentación de los siderúrgicos aquel día en Talcahuano dejaba buen sabor en el paladar futbolístico, y reivindicaba la caída en San Carlos de Apoquindo ante Universidad Católica donde el equipo de Talcahuano mostró poco y nada.

Y es que los de la usina, en su último partido, no pudieron hacer mucho y volvieron a la derrota ante un Audax Italiano que los anuló. La derrota no solo significó que el “Campeón del sur” no sumara unidades, también alejarse de zona de clasificación a torneos continentales.

Ahora, en pos de recuperar el terreno enfrentarán a Santiago Wanderers en el CAP. Los caturros, por su lado, vienen de dos victorias consecutivas. Y ahora son, precisamente, ellos quienes están accediendo al último cupo a Copa Sudamericana.

Así las cosas, será un encuentro en que deben ir ambos, a toda costa, por las tres unidades para rematar la temporada con un pasaje a copas continentales,

En ese sentido, un factor a considerar es que nunca se ha registrado un empate entre ambos siendo Huachipato el local.

Para este encuentro, los porteños deberán lamentar la repentina salida de uno de sus cartas de gol.

El último antecedente que se tiene entre ambos fue durante la primera rueda. Ese día los caturros se hicieron fuertes y ganaron por 3-2 en Playa Ancha en un entretenido duelo.



Día y hora: ¿cuándo juegan Huachipato vs Santiago Wanderers por el Campeonato Nacional?



Huachipato vs Santiago Wanderers será este viernes 15 de enero a las 21:30 horas.



Wanderers viene de imponerse por la cuenta mínima ante Cobresal. Foto: Agencia Uno.

