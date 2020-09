Guarello tras el superclásico: "Que la UC dé la vuelta olímpica al tiro, el fútbol chileno no puede seguir a esta velocidad"

El periodista Juan Cristóbal Guarello compartió su molestia y preocupación por el abúlico superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo que finalizó 1-1 este pasado domingo, por la novena fecha del Torneo Nacional.

Colo Colo viene mal y la U daba luces de salir de un profundo pozo tras pelear el descenso el año pasado, pero no cruza la línea de las dudas. Ayer el partido más esperado del fútbol nacional dejó muchas deudas de nivel y espectáculo.

“Llama la atención que Bolados a los 47 minutos ya está echando los bofe, porque no se la podía con Beausejour para perseguirlo hasta su área. Ahí hay algo que está mal”, dijo Guarello en Radio ADN.

Agregó que “lo primero que necesita el fútbol chileno, y nos incluimos nosotros que somos parte de este circo, es un poco de autocrítica y honestidad. Si seguimos tapando todo con relativizaciones y generalizaciones, no vamos a salir de ésta”.

Y complementa: “si tendemos a minimizar, diciendo que es un problemita de ahora, no. El fútbol chileno no puede seguir jugando a esta velocidad. Con razón la Católica puede andar relativamente a nivel internacional y acá arrasa, porque ellos están en la cabeza en otra cosa y los técnicos tratan de sacar rendimiento”.

Para el rostro de las comunicaciones deportivas la fruta podrida parte desde dueños de los clubes, lo que contamina “la producción” hacia el resto del cajón sin esfuerzos por potenciar el la calidad y el nivel de los futbolistas jóvenes.

“Hay un marasmo que no tiene mucho sentido, hay equipos que están atrapados por sus dueños, que son empresarios del fútbol que hacen rotar entrenadores con otros. Es una situación complicada porque no hay de dónde sacar jugadores, las divisiones inferiores no trabajan. No hay de donde sacar un futbolista. Un amigo me dice que el partido de ayer era como un Colo Colo de todos los tiempos contra la Corporación de ex jugadores de la U”, expuso.

Sentencia que “los clubes grandes tienen una responsabilidad mayor porque reciben plata de la tele, tienen más presupuesto y todos los niños quieren jugar ahí. La pregunta es cuándo van a jugar bien, cuánto hay que esperar a los jugadores. Que católica dé la vuelta olímpica al tiro, a menos que… no. A La Calera le van a vender la mitad del equipo terminada la primera rueda, como siempre”.